社會 社會焦點 保障人權

新北8/20再增4處科技執法！三峽3死12傷路口納入　保護學童行人

▲▼北大國小旁道路科技執法宣導期違規件有422件，科技執法路段及取締細項 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲北大國小旁道路科技執法宣導期違規件有422件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局為提升學童通學與行人用路安全，並遏止大型車違規，將在8月20日啟用三峽、樹林、八里等4處路口的科技執法設備，透過AI智慧偵測，嚴格取締多項違規行為。警方提醒用路人，新設備已進入正式執法階段，務必遵守交通規則，以免受罰。

▼科技執法路段及取締細項 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼北大國小旁道路科技執法宣導期違規件有422件，科技執法路段及取締細項 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警方指出，此次新增的科技執法重點，在於保護學童與行人。其中5月間發生嚴重車禍釀3死12傷悲劇的三峽區學成路與國成街口（北大國小周邊），將偵測取締車輛未禮讓行人以及時段性禁行路段的違規行為。在管制時段內，所有車輛均不得駛入國成街。

此外，考量大型車輛在上下學時段對學童造成危害，樹林區柑園街二段柑園國中前也設置了科技執法設備，專門取締在禁止時段違規通行的大貨車。為了防制大型車事故，新北警也在大型車輛違規熱點設置科技執法。在八里區賢三街及三峽區國慶路，將強力取締大貨車違規行駛管制區。

警方表示，在正式啟用前的盲測宣導期間，八里區賢三街偵測到130件違規、三峽區國慶路偵測到109件，而三峽區學成路與國成街口的違規案件更高達422件。這些違規車輛都已收到無裁罰效力的「期前宣導通知單」。警方強調，科技執法將在8月20日正式執法。警方呼籲所有用路人，行車時務必遵守交通規則，共同維護交通安全，以免違規受罰。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局回應了

屏東市4個路口自113年起啟用「車不讓人」科技執法，但近期有民眾反映標誌難懂、符號誤植，讓用路人霧煞煞。屏東縣政府警察局交通隊今(17日)表示，截至114年6月底，已開出298件違規通知，且科技執法導入後事故件數減半，顯示成效明顯。標誌將全面檢查更正，確保民眾一眼就懂。

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

學區天橋驚見黑色神秘鏡頭！質疑警「偷裝測速器」...真相曝光

博愛座改名「優先席」！8月新制一次看　滿80歲申請外籍看護放寬

仁愛警方攔查蓋牌山道猴竟大剌剌承認「怕被拍」

新北市警察局科技執法取締

