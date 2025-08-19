明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

▲摺疊iPhone示意。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

根據南韓媒體《ETNews》報導，蘋果計畫打破長年以來的iPhone發表節奏，延後推出基礎款iPhone 18與入門款iPhone 18e，時間將從原訂的2026年9月，順延至2027年春季。這代表2026年秋季發表會將不再有「標準版」iPhone登場，僅剩高階系列與首款摺疊iPhone。

報導指出，蘋果已通知部分供應鏈與材料廠，2026年秋季的新品陣容將集中在四款旗艦機：iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首次登場的摺疊iPhone。入門機iPhone 18e與標準版iPhone 18，則將延後約半年上市。

這是自2007年iPhone誕生以來，首度沒有標準版iPhone參與秋季發表。市場分析認為，蘋果調整策略的原因在於希望藉由「分期發表」來分散銷售高峰，避免僅集中在第四季。未來將形成「高階機種在下半年、平價機種在上半年」的雙軌制。

今年9月的iPhone 17系列仍會維持傳統結構，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max；至2026年3月再補上iPhone 17e。從2027年起，蘋果每年可能會有多達6款新機問世，若再加上仍在販售的前代機種，整體產品線數量甚至可能突破10款。