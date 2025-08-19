　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

▲▼摺疊iphone。（圖／MacRumors）

▲摺疊iPhone示意。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

根據南韓媒體《ETNews》報導，蘋果計畫打破長年以來的iPhone發表節奏，延後推出基礎款iPhone 18與入門款iPhone 18e，時間將從原訂的2026年9月，順延至2027年春季。這代表2026年秋季發表會將不再有「標準版」iPhone登場，僅剩高階系列與首款摺疊iPhone。

報導指出，蘋果已通知部分供應鏈與材料廠，2026年秋季的新品陣容將集中在四款旗艦機：iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首次登場的摺疊iPhone。入門機iPhone 18e與標準版iPhone 18，則將延後約半年上市。

這是自2007年iPhone誕生以來，首度沒有標準版iPhone參與秋季發表。市場分析認為，蘋果調整策略的原因在於希望藉由「分期發表」來分散銷售高峰，避免僅集中在第四季。未來將形成「高階機種在下半年、平價機種在上半年」的雙軌制。

今年9月的iPhone 17系列仍會維持傳統結構，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max；至2026年3月再補上iPhone 17e。從2027年起，蘋果每年可能會有多達6款新機問世，若再加上仍在販售的前代機種，整體產品線數量甚至可能突破10款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

遭傳「9月全面下架4G吃到飽」　遠傳3點聲明駁斥：皆非事實

蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

遭傳「9月全面下架4G吃到飽」　遠傳3點聲明駁斥：皆非事實

蘋果未發表產品名單曝光　古爾曼：外流內容多數屬實

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

李四川表態「願意承擔」　藍新北小雞力挺：新北市民之福

陸劇40集上限解除！陸廣電總局鬆綁：季播劇不用等1年　陸劇迷全嗨了

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

3C家電熱門新聞

遭傳「全面下架4G吃到飽」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

傳蘋果策略變動　明年無緣iPhone 18

三步驟關閉LINE群組「@All」通知

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

HTC首款支援繁中操控智慧型眼鏡

7月二手機增值冠軍出爐！

iPhone 17 Pro傳將調漲50美元

直擊／CASETiFY進駐大巨蛋！

像素大戰回歸！「wplace」爆紅全球

Google摺疊旗艦Pixel 10 Pro Fold亮相

vivo X Fold5三大電信優惠整理

LINE延後關閉Chrome版至2026年

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

更多熱門

相關新聞

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

澳洲聯邦法院日前針對App市場競爭問題做出歷來最具影響力的裁決。澳洲聯邦法院認為，Apple與Google因長期在App Store政策上收取高額抽成、限制市場競爭，被認定違反《澳洲競爭法》第46條，判決結果將重塑澳洲的數位市場秩序。

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

Apple「打電動到清晨6點」被下最後通牒

Apple「打電動到清晨6點」被下最後通牒

川普晶片關稅重擊　聯電、世界先進恐陷危機

川普晶片關稅重擊　聯電、世界先進恐陷危機

關鍵字：

iPhone18iphoneAPPLE蘋果摺疊機iPhoneFold摺疊iPhone

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面