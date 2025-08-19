陸外賣小哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍幼師女博士

記者任以芳／綜合報導

一份外賣，意外牽起一段跨國姻緣。大陸一名27歲的遼寧外賣騎手劉先生，與外籍妻子漢娜在電梯偶遇，隨即展開一段浪漫的「電梯情緣」。兩人相識不到半年便訂婚，於今年3月28日在撫順舉辦婚禮，步入婚姻殿堂。外界也很好奇，當時在電梯裡發生什麼事？劉先生透露，不會因爲英文的他只說了「一句話」打招呼，成功吸引妻子注意。

綜合陸媒報導，遼寧沈陽的27歲外賣騎手劉先生接受媒體採訪，分享了自己與美國妻子漢娜相識、相戀並步入婚姻殿堂的經歷。這段「外賣訂單牽紅線」的跨國愛情故事，引來許多網友稱羨。

▲大陸外賣員與娶美國女幼師「電梯奇緣」 。（圖／翻攝 中國外賣員娶美國老婆，同下）

劉先生回憶，兩人的第一次見面是在2024年11月6日。當時漢娜透過外賣平台訂了一份拌麵，他便前往漢娜所住的瀋陽渾南區某公寓送餐。兩人在電梯裡短暫相遇時，劉先生因爲不會英文，緊張脫口而出一句生澀的「Hello，I love you」，沒想到漢娜聽後笑了。此後，兩人透過外賣平台後台聯繫，互加微信，開始頻繁的交流。

當晚，劉先生與漢娜便用微信自帶的翻譯功能聊天。漢娜自我介紹，她全名漢娜·哈里斯，來自美國亞拉巴馬州，30歲，目前在沈陽一所幼兒園擔任外籍教師。她表示希望與劉先生互相學習語言，增進了解。

劉先生則分享了自家飼養的兩隻貓、親手烹飪的鍋包肉與紅燒肉，以及自己玩輪滑的影片。隨著交流深入，兩人發現彼此都喜歡小動物、熱愛美食與運動，迅速產生共鳴。

感情升溫後，漢娜甚至在寒冬裡陪伴劉先生送外賣。劉先生回憶，「沈陽零下二十多度的冬天，她也願意跟著我一起送餐，讓我特別感動。」週末休息時，兩人還會前往周邊鄉村，體驗中國傳統風土人情。

▲兩人經常去戶外運動，以及舉行中式婚禮照片。

2025年1月，劉先生終於鼓起勇氣，在地鐵站單膝下跪，送上鑽戒求婚。儘管相識時間不長，但他堅定地表示，「她就是我想找的人。」

今年3月28日，兩人在劉先生撫順老家舉辦婚禮。雖然漢娜的父母未能親臨現場，但仍透過視頻送來祝福。對劉先生來說，這場婚禮不僅是承諾的見證，更是他努力追愛的結果。

婚後，劉先生仍繼續從事外賣工作，漢娜則偶爾建議他尋找更穩定的職業。兩人共同養了一隻名為「布丁」的泰迪犬，日常生活溫馨而平凡。

談及飲食，劉先生笑言，「我給她做中餐，她給我做漢堡、比薩、燉雞肉等美國菜，味道都很好。」語言交流上，他們主要依靠翻譯軟體，同時也互相學習，每天一方記中文短語，一方背英文單字。

隨著劉先生將經歷分享到社交平台，許多網友紛紛表示羨慕。對此，他認為自己最大的「秘訣」就是坦率與真心。「不管是友情還是愛情，只要你願意真誠付出，就會有所收穫。」他還笑言，第一次見面就敢告白，是因為自己有點「社牛」，「喜歡就要大膽說出來，不要扭扭捏捏。」

他後來在抖音開帳號，講述自己愛情故事，「我不會說英語，老婆也不會說中文，相愛以來從來不吵架，兩人結婚時對方也沒有要彩禮，別說送外賣沒有前途，我就找到了一個美國老婆。」截至發稿時，其中點贊量最高的一條視頻超過了13萬。

談及未來，劉先生希望能與妻子環遊世界，首先帶她走遍中國的大好河山。而漢娜則夢想成為一名作家，平日裡也常常寫作構思。劉先生雖然看不懂英文稿件，但仍全力支持，「我希望她能完成出版作品的夢想。」

▼ 外賣小哥分享自己愛情故事，鼓勵大家勇敢追愛 。