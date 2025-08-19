快訊／與澤倫斯基、歐洲峰會一度暫停　川普中途熱線普丁

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川18日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及歐洲領袖在白宮展開高層會談，但過程中一度暫停，川普中斷會議並與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話；知情人士向透露，這通電話並未有歐洲領袖參與。一名歐洲官員也證實，川普是在與歐洲領袖和澤倫斯基談判時，主動中斷會議以便致電普丁。德國《圖片報》（Bild）最早披露此事，並指出與歐洲領袖的磋商將在通話後於白宮繼續進行。

CNN報導，這通電話的細節未被公開，但發生的時機敏感，正值俄烏戰爭與安全保證議題持續升溫之際，外界普遍關注川普此舉是否會影響後續談判進展，以及美國在俄烏戰爭中的角色定位。白宮並未立即回應媒體關於川普與普丁對話內容的詢問，但川普在多邊會談中優先選擇與俄方直接接觸，引發國際對美國立場和戰略走向的討論。

白宮會議結束後，澤倫斯基發言人尼基福羅夫（Serhiy Nykyforov）表示，各國領袖並未立即離開，而是留在白宮，可能以不同形式持續談判。一名白宮官員也證實，多邊會談已告一段落，但並未進一步說明是否將有新的磋商安排。

在多邊會談開始前，川普被熱麥克風捕捉到與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）私下交談。他低聲表示，「我認為他（普丁）想要達成協議，我覺得他想為我達成協議，你懂我的意思嗎？雖然聽起來很瘋狂。」

此外，川普還被聽到提及正籌劃一場由普丁、澤倫斯基和他本人共同參與的三方會談。川普此前已多次公開表示，他相信這場會議最終會舉行，並且有助於推動俄烏戰爭的解決進程。