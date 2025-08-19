　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／與澤倫斯基、歐洲峰會一度暫停　川普中途熱線普丁

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透，下同）

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川18日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及歐洲領袖在白宮展開高層會談，但過程中一度暫停，川普中斷會議並與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話；知情人士向透露，這通電話並未有歐洲領袖參與。一名歐洲官員也證實，川普是在與歐洲領袖和澤倫斯基談判時，主動中斷會議以便致電普丁。德國《圖片報》（Bild）最早披露此事，並指出與歐洲領袖的磋商將在通話後於白宮繼續進行。

CNN報導，這通電話的細節未被公開，但發生的時機敏感，正值俄烏戰爭與安全保證議題持續升溫之際，外界普遍關注川普此舉是否會影響後續談判進展，以及美國在俄烏戰爭中的角色定位。白宮並未立即回應媒體關於川普與普丁對話內容的詢問，但川普在多邊會談中優先選擇與俄方直接接觸，引發國際對美國立場和戰略走向的討論。

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

白宮會議結束後，澤倫斯基發言人尼基福羅夫（Serhiy Nykyforov）表示，各國領袖並未立即離開，而是留在白宮，可能以不同形式持續談判。一名白宮官員也證實，多邊會談已告一段落，但並未進一步說明是否將有新的磋商安排。

在多邊會談開始前，川普被熱麥克風捕捉到與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）私下交談。他低聲表示，「我認為他（普丁）想要達成協議，我覺得他想為我達成協議，你懂我的意思嗎？雖然聽起來很瘋狂。」

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

此外，川普還被聽到提及正籌劃一場由普丁、澤倫斯基和他本人共同參與的三方會談。川普此前已多次公開表示，他相信這場會議最終會舉行，並且有助於推動俄烏戰爭的解決進程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障
江祖平爆女星遭電視台人士性侵偷拍！　揭與受害者關係
曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了
快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基
可能有雙颱！　模擬路徑曝
玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝
澤倫斯基見川普！美股收盤持平　台積電ADR漲1.04％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

快訊／與澤倫斯基、歐洲峰會一度暫停　川普中途熱線普丁

川普與歐洲領袖峰會聚焦「烏安全保證」　預告俄將釋放1000名戰俘

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

快訊／與澤倫斯基、歐洲峰會一度暫停　川普中途熱線普丁

川普與歐洲領袖峰會聚焦「烏安全保證」　預告俄將釋放1000名戰俘

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向

不當工具人！　Z世代發起「安靜蓬勃」新潮流

喉嚨卡卡！　醫揭常見原因

踢爆女星遭電視台人士性侵偷拍！江祖平「真的該管」揭與受害者關係

川普：美國願意協助保障烏克蘭的安全

日公司只錄取「40歲以上、零經驗」　原因曝光

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

營養師曝吃水梨健康好處　提醒腸胃不好者勿空腹食用

許光漢退伍復工「第一部戲曝光」！　直擊現身保安宮燒紙錢拜拜

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

國際熱門新聞

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

烏克蘭承諾付3兆元保護費！　買美國武器換安全保障

大谷翔平人設翻車？　少棒女將爆他「「斜眼看人」」

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

澤倫斯基見川普　美股收盤持平

快訊／普丁回覆川普：願意會見澤倫斯基

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

快訊／與澤倫斯基、歐洲峰會一度暫停　川普中途熱線普丁

更多熱門

相關新聞

川普與歐洲領袖峰會聚焦「烏安全保證」　預告俄將釋放1000名戰俘

川普與歐洲領袖峰會聚焦「烏安全保證」　預告俄將釋放1000名戰俘

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談後，隨即與歐洲領袖展開高峰會，澤倫斯基表示，這次對話是兩人迄今「最好的一次」，雙方在會中深入討論了安全保證、戰俘交換等敏感議題。川普則在會面後透露，俄羅斯預計近期將釋放超過1000名烏克蘭戰俘。

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

即／會面澤倫斯基　川普不排除派軍

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

英媒：川普改挺普丁　基輔遭「背後捅刀」

英媒：川普改挺普丁　基輔遭「背後捅刀」

關鍵字：

川普普丁澤倫斯基北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

可能有雙颱！　模擬路徑曝

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

遭傳「全面下架4G吃到飽」

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面