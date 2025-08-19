伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴　11歲視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

▲伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴，視障癌童小綺勇敢走完生命旅程。（圖／伊甸提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年僅11歲的小綺，出生兩個月時，確診罹患雙眼視網膜母細胞瘤，歷經多次手術與化療，在生命即將進入尾聲時，仍勇敢出發，在伊甸基金會協助，與最親愛的家人與老師，共同規劃小綺的圓夢之旅-到桃園市八德區的「巧克力工廠」作為旅遊地點，走完人生中最繽紛的一段路，展現生命最燦爛的光芒。

伊甸基金會18日指出，小綺出生於民國103年，原居彰化，嬰兒時期即被診斷罹患惡性腫瘤，因癌細胞轉移，陸續摘除雙眼，視力全盲。5歲那年，隨家人北上桃園，病況穩定後，經轉介接受伊甸桃園加恩服務中心的視障生活重建服務。

在社工的協助下，小綺順利申請特教資源，就讀公立幼兒園，學習定向行動與點字等技能，漸漸適應失明生活。進入小學階段，伊甸團隊更與市府教育局、學校校長及特教主任通力合作，進行校園無障礙場勘，確保小綺能無縫銜接教育體系，能好好學習。

▲視障癌童小綺在甜甜圈香氣中實現心願。（圖／伊甸提供）

兩年前，小綺病情再度復發，轉為骨肉癌。儘管已搬回彰化，但治療期間，仍與伊甸社工林謙慈保持聯繫。當小綺病情急轉直下，生命進入倒數階段時，林謙慈除了持續關心，更與家人討論申請伊甸的「圓夢憩旅」服務，希望能為孩子在迎來人生的畢業典禮前，創造一份珍貴的體驗。

為了讓小綺有趟舒適的旅程，圓夢憩旅團隊特別為她準備特製照護輪椅，使用減壓材質，以減少久坐的不適，並且可以直接上下車，不須再費力移動。

在籌備過程中，伊甸團隊與小綺曾因地點選擇陷入猶豫，幸好點字老師孫念慈同為視障者，憑藉對她的了解，親自查詢資訊，最終選定在有無障礙設施的八德「巧克力工廠」作為旅遊地點。

當天，小綺與家人、定向老師宋譿芯一同參與製作巧克力甜甜圈與泡芙，也藉由嗅覺沈浸式體驗聞到不同可可豆的香氣與風味，在溫馨氣氛中創造無數笑聲，不僅陪伴小綺體驗了許多人生中的第一次，隨行的攝影師與工作人員，亦為他們紀錄合照與影片，留下難忘的回憶。

生命或許短暫，愛卻能永恆。伊甸基金會攜手視障癌童小綺一家人，完成了一場充滿笑容與回憶的「圓夢憩旅」。不只是一趟旅程，更是一份在生命盡頭寫下的深刻禮物。小綺爸媽感性地表示：雖然小綺已於上個月回到天家，然「回想起那天，真的很開心，很感謝伊甸與工作人員們的支持和陪伴，讓我們能擁有這段美好回憶。孩子離開後，我們才能好好放下不捨與遺憾，繼續前行。」