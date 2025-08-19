　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴　11歲視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

▲伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴，視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

▲伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴，視障癌童小綺勇敢走完生命旅程。（圖／伊甸提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年僅11歲的小綺，出生兩個月時，確診罹患雙眼視網膜母細胞瘤，歷經多次手術與化療，在生命即將進入尾聲時，仍勇敢出發，在伊甸基金會協助，與最親愛的家人與老師，共同規劃小綺的圓夢之旅-到桃園市八德區的「巧克力工廠」作為旅遊地點，走完人生中最繽紛的一段路，展現生命最燦爛的光芒。

伊甸基金會18日指出，小綺出生於民國103年，原居彰化，嬰兒時期即被診斷罹患惡性腫瘤，因癌細胞轉移，陸續摘除雙眼，視力全盲。5歲那年，隨家人北上桃園，病況穩定後，經轉介接受伊甸桃園加恩服務中心的視障生活重建服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在社工的協助下，小綺順利申請特教資源，就讀公立幼兒園，學習定向行動與點字等技能，漸漸適應失明生活。進入小學階段，伊甸團隊更與市府教育局、學校校長及特教主任通力合作，進行校園無障礙場勘，確保小綺能無縫銜接教育體系，能好好學習。

▲伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴，視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

▲視障癌童小綺在甜甜圈香氣中實現心願。（圖／伊甸提供）

兩年前，小綺病情再度復發，轉為骨肉癌。儘管已搬回彰化，但治療期間，仍與伊甸社工林謙慈保持聯繫。當小綺病情急轉直下，生命進入倒數階段時，林謙慈除了持續關心，更與家人討論申請伊甸的「圓夢憩旅」服務，希望能為孩子在迎來人生的畢業典禮前，創造一份珍貴的體驗。

為了讓小綺有趟舒適的旅程，圓夢憩旅團隊特別為她準備特製照護輪椅，使用減壓材質，以減少久坐的不適，並且可以直接上下車，不須再費力移動。

在籌備過程中，伊甸團隊與小綺曾因地點選擇陷入猶豫，幸好點字老師孫念慈同為視障者，憑藉對她的了解，親自查詢資訊，最終選定在有無障礙設施的八德「巧克力工廠」作為旅遊地點。

當天，小綺與家人、定向老師宋譿芯一同參與製作巧克力甜甜圈與泡芙，也藉由嗅覺沈浸式體驗聞到不同可可豆的香氣與風味，在溫馨氣氛中創造無數笑聲，不僅陪伴小綺體驗了許多人生中的第一次，隨行的攝影師與工作人員，亦為他們紀錄合照與影片，留下難忘的回憶。

生命或許短暫，愛卻能永恆。伊甸基金會攜手視障癌童小綺一家人，完成了一場充滿笑容與回憶的「圓夢憩旅」。不只是一趟旅程，更是一份在生命盡頭寫下的深刻禮物。小綺爸媽感性地表示：雖然小綺已於上個月回到天家，然「回想起那天，真的很開心，很感謝伊甸與工作人員們的支持和陪伴，讓我們能擁有這段美好回憶。孩子離開後，我們才能好好放下不捨與遺憾，繼續前行。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全民吞1612萬國賠！　假遺囑被放行
快訊／北捷旅客手機燒焦！乘客聞刺鼻味逃竄　
台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊
特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！　售價150萬
全民都能領！最多5000元　10月底前要申請
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
獨／北市義交「挾怨報復」黑幕　逼人退隊、公積金帳本流出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴　11歲視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

不當工具人！　Z世代發起「安靜蓬勃」新潮流

全民都能領！最多5000元　10月底前要申請

可能有雙颱！　模擬路徑曝

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

「處暑」轉機到！靜坐能聚財、睡好也養運...3招為下半年招好運

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

伊甸圓夢憩旅溫柔陪伴　11歲視障癌童小綺勇敢走完生命旅程

不當工具人！　Z世代發起「安靜蓬勃」新潮流

全民都能領！最多5000元　10月底前要申請

可能有雙颱！　模擬路徑曝

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

「處暑」轉機到！靜坐能聚財、睡好也養運...3招為下半年招好運

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

快訊／台股漲68點刷24551新高　台積電漲5元至1185

屏東婦接假海關簡訊恐嚇歪　警耐心確認：詐騙啦！

跨界聯名超吸睛！頂級乳霜攜手貴婦下午茶　食材變珊瑚、浪花好吃又好拍

通緝犯超囂張！恆春後壁湖搭遊艇爽玩　慘被海巡逮捕歸案

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身！命名N8預計今年發表

雙核心一街宅＋雙案基地百米林蔭　「惠宇和慕」打造14期宜居新尺度

快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

快訊／紅線車廂冒濃煙！乘客聞刺鼻味逃竄　北捷：旅客手機燒焦

妹妹繼承哥哥房產未繳遺產稅　屏東分署依法查封！她秒繳302萬

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

生活熱門新聞

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

航海節慶祝活動開始　基隆港與伊甸舉辦「幸福與你藝起來」

航海節慶祝活動開始　基隆港與伊甸舉辦「幸福與你藝起來」

台灣港務公司基隆港務分公司秉持主動體現在地需求、關懷弱勢之企業精神，今(9)日上午由林主任秘書健明率公司團隊同仁，以第一線的身體力行，實踐社會關懷精神，與伊甸社會福利基金會合作於基隆市身心障礙福利服務中心辦理「幸福與你藝起來」母親節卡片手作活動，透過手作卡片祝福天下偉大的母親們母親節快樂。

台鹽連續13年力挺陪伴伊甸身障青年逆風展翅

台鹽連續13年力挺陪伴伊甸身障青年逆風展翅

歸仁獅子會送暖伊甸溪北助身障家庭走出偏鄉

歸仁獅子會送暖伊甸溪北助身障家庭走出偏鄉

伊甸輔具清潔巡迴為台南鄉親服務

伊甸輔具清潔巡迴為台南鄉親服務

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

關鍵字：

伊甸視障癌童圓夢憩旅

讀者迴響

熱門新聞

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面