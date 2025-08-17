泰國毒蟲殘殺「護理系姪女」！警封山7小時搜捕　終落網

▲嫌犯聲稱，姪女經常瞧不起他，一怒之下才會動了殺機。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

泰國董里府發生一起震驚社會的駭人血案，一名44歲毒蟲因長期與同住的20歲姪女關係不睦，在吸毒後竟狠心痛下毒手，持木板猛敲被害人頭部6至7次，使其傷重不治，犯案後逃進附近森林。警方為此封山展開大規模搜捕，最終在7個小時後，成功將嫌犯逮捕。

根據《泰國日報》報導，董里府警方16日上午10時45分接獲通報稱，有一處民宅內發生攻擊事件，警消抵達現場時，發現就讀於護理系三年級的20歲被害女學生帕里查特（Parichat）全身多處受傷，倒臥在地，雖然隨即將其送往醫院搶救，但仍因傷勢過重，不治身亡。

根據調查，帕里查特的頭部遭到硬物擊中，全身多處受傷，警方隨後確認兇嫌就是與帕里查特同住的44歲叔叔蘇利央（Suriyan）。蘇利央有毒癮，且長期與帕里查特不睦，積怨已深。

他16日上午疑似因吸毒神智不清，持木棍和刀具衝進姪女房間，先是用腳踹門，隨後與她爆發激烈爭執，甚至還將她勒住脖子。姪女反抗時咬傷了他的手，但仍不敵攻擊，後腦勺遭木板猛擊6至7次，最終倒地身亡。

蘇利央行凶後倉皇逃入附近山區叢林，警方立刻封山展開大規模搜捕，整個搜索行動持續7個小時，最終在16日下午5時成功將他逮捕。

根據初步供詞，兇嫌聲稱是因為姪女經常對他「擺架子」，兩人時常爆發爭吵，才會動殺機。警方指控其故意殺人，並將他拘留，進行毒品檢測。