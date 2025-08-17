　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國毒蟲殘殺「護理系姪女」！警封山7小時搜捕　終落網

▲▼泰國毒蟲砍死「護理系姪女」！警封山7小時搜捕　終落網。（圖／翻攝自泰國日報）

▲嫌犯聲稱，姪女經常瞧不起他，一怒之下才會動了殺機。（圖／翻攝自泰國日報）

記者王佩翊／編譯

泰國董里府發生一起震驚社會的駭人血案，一名44歲毒蟲因長期與同住的20歲姪女關係不睦，在吸毒後竟狠心痛下毒手，持木板猛敲被害人頭部6至7次，使其傷重不治，犯案後逃進附近森林。警方為此封山展開大規模搜捕，最終在7個小時後，成功將嫌犯逮捕。

根據《泰國日報》報導，董里府警方16日上午10時45分接獲通報稱，有一處民宅內發生攻擊事件，警消抵達現場時，發現就讀於護理系三年級的20歲被害女學生帕里查特（Parichat）全身多處受傷，倒臥在地，雖然隨即將其送往醫院搶救，但仍因傷勢過重，不治身亡。

根據調查，帕里查特的頭部遭到硬物擊中，全身多處受傷，警方隨後確認兇嫌就是與帕里查特同住的44歲叔叔蘇利央（Suriyan）。蘇利央有毒癮，且長期與帕里查特不睦，積怨已深。

他16日上午疑似因吸毒神智不清，持木棍和刀具衝進姪女房間，先是用腳踹門，隨後與她爆發激烈爭執，甚至還將她勒住脖子。姪女反抗時咬傷了他的手，但仍不敵攻擊，後腦勺遭木板猛擊6至7次，最終倒地身亡。

蘇利央行凶後倉皇逃入附近山區叢林，警方立刻封山展開大規模搜捕，整個搜索行動持續7個小時，最終在16日下午5時成功將他逮捕。

根據初步供詞，兇嫌聲稱是因為姪女經常對他「擺架子」，兩人時常爆發爭吵，才會動殺機。警方指控其故意殺人，並將他拘留，進行毒品檢測。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」
快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　路徑曝
快訊／6天前才起火！北車旁雙星大樓16F黑煙竄出
玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩
騎軍旗挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉
味全龍4洋投底定！　要跟康龍分道揚鑣
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

日男國中生「跟男網友壞壞」！母發現急報警　23歲嫌長相曝

烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」：恐淪普丁的附庸

逃出詐騙園區！　中國男翻山越嶺「靠吃蚯蚓」活下來

馬鈴薯害糖尿病？　研究曝：每周吃3份薯條「風險暴增20%」

泰國毒蟲殘殺「護理系姪女」！警封山7小時搜捕　終落網

嚇到不敢結婚！5星飯店贈送名牌包是「求婚基本」　韓人奢華標準曝

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

印尼6.0地震「狂搖15秒」！村民嚇瘋奪門而出　至少29傷

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

日男國中生「跟男網友壞壞」！母發現急報警　23歲嫌長相曝

烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」：恐淪普丁的附庸

逃出詐騙園區！　中國男翻山越嶺「靠吃蚯蚓」活下來

馬鈴薯害糖尿病？　研究曝：每周吃3份薯條「風險暴增20%」

泰國毒蟲殘殺「護理系姪女」！警封山7小時搜捕　終落網

嚇到不敢結婚！5星飯店贈送名牌包是「求婚基本」　韓人奢華標準曝

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

印尼6.0地震「狂搖15秒」！村民嚇瘋奪門而出　至少29傷

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄嗆：核廢料放天母他搞不好第一個反抗

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

10家米其林摘星潛力餐廳一次看　心宴為天香樓前主廚打造新餐廳

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！南投喫茶食堂喝榻榻米下午茶

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

陳晨威右小腿自打球傷情待觀察　古久保健二：下禮拜前幾場可能都無法

快訊／基隆民宅火警！女聽爆炸聲「開門驚見火煙竄出」急逃生

拒絕用肺發電！　台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

北榮ESG創新推「AI回收」換魚飼料　1個月就累計破萬寶特瓶

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

川普勸烏割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

更多熱門

相關新聞

印尼6.0地震狂搖15秒！村民逃竄　至少29傷

印尼6.0地震狂搖15秒！村民逃竄　至少29傷

印尼中部蘇拉威西島17日當地時間清晨5時38分發生規模6.0地震，造成數十人受傷，印尼防災減災署（BNPB）證實，共有29人受傷，其中2人傷勢嚴重。地震震央位於波索（Poso）一帶，震源深度約10公里，鄰近地區也都明顯感受到搖晃。

通話外流！泰前總理貝東塔將親自出庭

通話外流！泰前總理貝東塔將親自出庭

深信AI是真人美女！76歲翁赴約見面摔死

深信AI是真人美女！76歲翁赴約見面摔死

她孕後「滿臉膿痘＋鼻子腫大」對比照曝

她孕後「滿臉膿痘＋鼻子腫大」對比照曝

阿嬤狂吃消炎止痛藥「3天後猛吐鮮血」！

阿嬤狂吃消炎止痛藥「3天後猛吐鮮血」！

關鍵字：

泰國董里府毒蟲持刀砍殺東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面