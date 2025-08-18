　
國際

巴基斯坦洪災！河川氾濫沖毀村落「344人罹難」　災民為孩童挖墳

▲▼巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣遭遇嚴重的洪患，成年男子搬運孩童的棺材。（圖／路透）

▲巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣遭遇嚴重的洪患，成年男子搬運孩童的棺材。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

巴基斯坦近日受季風暴雨影響，多地發生洪水與土石流，造成至少344人死亡，150多人失蹤，數十個村落被沖毀或部分掩埋，救援行動因道路受損及持續降雨受到阻礙。其中，位於西北部的開伯爾-普赫圖赫瓦省災情最為嚴重，居民財物與房屋大面積損毀，當地政府緊急調派救援人員進行搜救。

根據《法新社》，自14日以來，巴基斯坦全國多地豪雨不斷，引發洪水與土石流，沖走房屋、車輛和整個村落。開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣（Buner District）災情最嚴重，已有317人死亡，超過150人失蹤。當地教師蘇萊曼•汗（Suleman Khan）表示，他在洪災中失去了25名親人，「我們看見房屋像木頭般被沖走，家已經不見了。」

布內爾縣至少10至12個村落部分被掩埋，災害管理局負責人卡塔克表示，失蹤者可能被困在瓦礫下或遭洪水沖走。此外，香拉縣（Shangla District）也傳出數十人失蹤。約2000名救援人員已投入9個受災區，但降雨持續，搜救工作仍困難重重。救援發言人比拉爾•法伊齊（Bilal Ahmad Faizi）指出，「被瓦礫掩埋者生還機率非常低」。

▲▼巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣遭遇嚴重的洪患，成年男子搬運孩童的棺材。（圖／路透）

《法新社》記者在布內爾縣看到，半埋的車輛與物品散落泥濘中，房屋與商店被覆蓋泥土。斷電多日後，17日下午電力才恢復供應。掘墓人凱塞爾•阿里•沙（Qaiser Ali Shah）感慨表示，過去兩天挖了29個墓，其中6個是為兒童挖的，「每挖一個，感覺像為自己的孩子挖墓。」

洪水過後，道路受阻，村民必須自行砍倒落木清理。商店老闆穆罕默德（Noor Muhammad）用鏟子清理泥土時表示，「我們的財物散落、毀壞，商店和所有東西都被沖走了，連人們僅有的一點錢也不見了。」

當地政府已將布內爾縣、香拉縣、巴蕉爾特區（Bajaur）、斯瓦特縣（Swat District）、曼賽赫拉縣（Mansehra）及巴塔格拉姆縣（Battagram）等山區列為災區。居民呼籲政府提供機械設備支援，「我們的親人仍被埋在泥土、石頭和倒塌的房屋下」。

▲▼巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣遭遇嚴重的洪患，成年男子搬運孩童的棺材。（圖／路透）▲▼巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省布內爾縣遭遇嚴重的洪患，成年男子搬運孩童的棺材。（圖／路透）

16日，數百人參加集體葬禮，遺體用血跡白色披肩包裹，倒木與稻草碎片散落田地，居民忙於清理泥土。

巴基斯坦氣象部門預測，季風將持續帶來豪雨，強度比去年增加50至60％，並可能在9月初前出現兩到三波降雨。洪災已造成全國650人死亡、920人受傷。巴基斯坦長期受氣候變遷影響，極端天氣事件頻繁，2022年季風洪災曾淹沒國土3分之1，約造成1700人死亡。

08/17

