跨文化護理大開眼界　弘光13名學生德州取經

▲弘光科大護理學院與德州大學奧斯丁分校護理學院攜手合作，推出暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

要當國際級護理人才，光靠課本可不夠！弘光科技大學護理學院與美國德州大學奧斯丁分校護理學院攜手合作，推出暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」，特別選派13名學生赴美進行兩週臨床參訪與專業技能訓練。學生們不僅親身體驗跨文化醫療情境，更強化臨床專業，替未來國際職涯鋪路。

這趟跨國之旅由護理系副教授林屏沂親自帶隊。她表示，課程內容包山包海，除了參與德州大學護理學院的講座與研討會，還安排到醫院、基層照護單位及復健中心進行臨床觀摩，更實際參加高階護理師（APRN）、虛擬實境（VR）、災害護理模擬及多項技能訓練。課程也融合當地文化體驗與社區參與，讓學生的國際學習更接地氣。

▲弘光科大透國際合作，不只是單純送學生「出國見世面」，更是希望學生把跨文化經驗轉化為專業實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

學生在參訪中對美國醫療現場印象深刻。護理系二技學生許楷佑、朱詠裕分享，美國護病比大約是1比4，護理師排班相對固定，因此能更專注於高品質照護；而且護理師的專業地位與醫師幾乎平起平坐，受到高度尊重。這樣的差異，讓兩人萌生未來報考美國護理師執照的念頭，並下定決心要更努力提升英文能力。

進修部二技學生葉彩婕則說，她在美國長照機構觀察到智慧監測設備的運用，大幅減少對病人的不必要約束，同時醫護人員也特別重視病人的情緒與心理價值。這樣的做法，讓她大受啟發，認為對自己未來投入長照領域有很大幫助，直呼「滿載而歸」。

林屏沂強調，課程結合國際合作、跨文化交流與專業反思，讓學生能比較不同國家的健康照護體系，獲得第一手洞見。學生不僅理解多元文化對護理教育與病人照護的影響，也能思考護理專業角色與職涯發展的差異，全面提升專業與文化素養。

她指出，弘光科大透過這樣的國際合作，不只是單純送學生「出國見世面」，更是希望學生把跨文化經驗轉化為專業實力，在多元情境下依然能提供「以病人為中心」的高品質照護。這也是該校長期以來的使命：持續啟發學子勇敢追求國際職涯，培養更多具備全球視野的護理人才。

這趟短短兩週的交流，讓參與學生對護理專業與國際未來都有全新體悟。從醫院到長照機構，從臨床操作到文化體驗，學生們用眼睛觀察、用心感受，把國際經驗轉化成下一步的前進動力。

▲課程結合國際合作、跨文化交流與專業反思，讓學生能比較不同國家的健康照護體系，獲得第一手洞見。（圖／記者游瓊華翻攝）