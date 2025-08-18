震後重啟！太平洋壯麗景致重現眼前　花蓮佐倉步道8/21重新開放

▲佐倉步道依山勢而上，可欣賞奇萊平原、花東縱谷與太平洋的壯麗景致。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深受市民喜愛、位於花蓮市西側的佐倉步道，因去年芮氏規模7.2強震受損封閉一年多，經林業及自然保育署花蓮分署進行整修後，將於 8月21日上午8時正式重新開放，讓山友重返山林，欣賞奇萊平原、花東縱谷與太平洋的壯麗景致。





花蓮分署表示，震後步道2.6K至3.95K間多處邊坡坍方，設施也嚴重毀損，當時即刻封閉並啟動修復。歷經1年5個月，已完成 0K+500、2K+580及3K+500三處邊坡防護工程，並拆除結構受損的第一觀景平台，另增設多座水塔，確保3K處廁所能儲備一年用水，降低水管維修人員在險峻地形作業的風險。後續仍將持續辦理第一觀景平台新建、第四觀景平台修繕及1K+500護坡工程，逐步提升步道設施安全。

▲已完成三處邊坡防護工程。

分署長黃群策表示，感謝遊客長達一年多的耐心等待，整修後的佐倉步道在通行安全與登山體驗上皆有明顯提升。他也提醒，山友經過1.5K及2.55K裸岩邊坡時，務必加快通行並注意工程車進出，以保障安全。

▲經過裸岩邊坡務必加快通行並注意工程車進出以保障安全。

為慶祝步道重新啟用，花蓮分署將於 8月21日上午8時至下午4時在佐倉步道館門口設置「山林知事村」互動站點，提供手機有獎徵答活動，參與者可獲得精美小禮物，並學習無痕山林理念，誠摯邀請民眾共襄盛舉。

更多佐倉步道資訊，可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)及花蓮分署官網(https://hualien.forest.gov.tw/)查詢。

