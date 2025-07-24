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吉安鬱金香快樂農園再度整地　開放65+長者免費認養

▲▼開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉即全面活化鄉境內閒置農地，多年來為滿足都市計畫區域內鄉民對都市叢林內綠地種植體驗的渴望，在北昌寸土寸金的私人農地取得後開拓北昌快樂農場，經農業課轉移規畫，於鬱金香公園再度整地增設圃數共612畦開放，提供65歲以上長者免費認養，開啟安居養老田園樂活的種植休閒。

鄉長游淑貞表示，福昌農場靠近吉安路五段與福昌路處（前吉安苗圃），早期鄉公所在此處推廣食農教育，且成為本鄉第一個快樂農場，廣受鄉民好評後，又陸續增闢其他體驗區也深受喜愛；特別是開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。此次公所聽取鄉民「想當快樂都市農民」的心聲，在鬱金香公園內開闢了三個體驗區，相信將創造更多鄉親假日親子種菜的新紓壓選擇。

▲▼開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞積極取得「鬱金香公園六年免費使用權」，近四甲的土地規劃極盡用心，不僅保留綠意盎然的親子大草皮，也建置果樹園區、有機菜園種植體驗區，退縮土地供鄰近住宅區鄉親便利生活圈停車，同時與桃園市大園區公所締結種桃樹互締盟約，擴大鄉民與遊客休閒運動的熱門休閒地。

在地的吉安村長田秀鳳說，每天清晨及黃昏都可看到鄉親健走運動、親子散步的溫馨畫面，早晚鄉親也會為自種菜苗澆水、除蟲，尤其是老長輩們自稱讚「種菜老康健、餐桌更多彩！」。

▲▼開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

舉凡設籍於「吉安鄉」之民眾﹙一人以一個單位為限），即可申請認養，而年滿65歲以上長者或具身障資格者免收使用費，而65歲以下鄉親承租則每月酌收100元使用費，第二年續約者優惠每月為50元，而申請者需繳交保證金500元；圃畦名額有限，額滿為止，希望大家把握機會，攜帶「身分證與印章」到吉安鄉公所農業課辦理，或洽詢電話：03-8523126分機138，歡迎加入快樂種菜行列。花蓮吉安鄉即全面活化鄉境內閒置農地，多年來為滿足都市計畫區域內鄉民對都市叢林內綠地種植體驗的渴望，在北昌寸土寸金的私人農地取得後開拓北昌快樂農場，經農業課轉移規畫，於鬱金香公園再度整地增設圃數共612畦開放，提供65歲以上長者免費認養，開啟安居養老田園樂活的種植休閒。

鄉長游淑貞表示，福昌農場靠近吉安路五段與福昌路處（前吉安苗圃），早期鄉公所在此處推廣食農教育，且成為本鄉第一個快樂農場，廣受鄉民好評後，又陸續增闢其他體驗區也深受喜愛；特別是開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。此次公所聽取鄉民「想當快樂都市農民」的心聲，在鬱金香公園內開闢了三個體驗區，相信將創造更多鄉親假日親子種菜的新紓壓選擇。

▲▼開放鬱金香公園種植體驗區後，為許多鄉親的餐桌增添蔬食佳餚，讓許多人艷羨且引頸期待。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞積極取得「鬱金香公園六年免費使用權」，近四甲的土地規劃極盡用心，不僅保留綠意盎然的親子大草皮，也建置果樹園區、有機菜園種植體驗區，退縮土地供鄰近住宅區鄉親便利生活圈停車，同時與桃園市大園區公所締結種桃樹互締盟約，擴大鄉民與遊客休閒運動的熱門休閒地。

在地的吉安村長田秀鳳說，每天清晨及黃昏都可看到鄉親健走運動、親子散步的溫馨畫面，早晚鄉親也會為自種菜苗澆水、除蟲，尤其是老長輩們自稱讚「種菜老康健、餐桌更多彩！」。

舉凡設籍於「吉安鄉」之民眾﹙一人以一個單位為限），即可申請認養，而年滿65歲以上長者或具身障資格者免收使用費，而65歲以下鄉親承租則每月酌收100元使用費，第二年續約者優惠每月為50元，而申請者需繳交保證金500元；圃畦名額有限，額滿為止，希望大家把握機會，攜帶「身分證與印章」到吉安鄉公所農業課辦理，或洽詢電話：03-8523126分機138，歡迎加入快樂種菜行列。

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吉安鬱金香快樂農園整地開放免費認養種植

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