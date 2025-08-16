　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲女子誤信假通靈師父之言，到摩鐵後被伸出狼爪。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

嘉義一名男子阿強（化名）假藉驅魔之名、佯稱具有神通力與警察身份，對深信宗教力量的女子進行性侵並詐財。地方法院近日一審宣判，該男子共犯下三起強制性交與三起詐欺取財罪，合併應執行有期徒刑14年5個月，相關犯罪工具及性影像資料也依法沒收。

判決指出，男子阿強在其女友介紹下認識受害人A女，得知對方身體不適且信仰鬼神後，便佯稱具備通靈驅魔能力，並虛構自己曾為刑警，多次展示子彈、手銬及仿真槍械等物品，博取A女與其家人信任。

在一年多內，阿強三度侵犯A女施行性侵，甚至錄下性影像。阿強以LINE暱稱「麒麟」聯繫A女，「我有派修羅保護妳、妳跟我做愛可以拿到我的修羅氣」。阿強後來又以LINE暱稱「泰迪」之虛偽身分，假冒為靈學師父，向A女謊稱「妳家有很多鬼，必須跟麒麟性交，用麒麟身上的氣息保護家人」。

A女信以為真，阿強後來開車載A女前往汽車旅館，對A女伸出狼爪性侵。此外，阿強還以「改運」、「通靈儀式」等理由，向A女的妹妹、弟弟及母親詐騙共計1萬8,500元。

全案由A女報警揭發，經嘉義與彰化兩地檢察署合併偵辦後起訴。法院審酌被告犯罪過程細節、證據完整，包含LINE對話、搜扣照片、證人證述及光碟影像等，認定被告以受害人心靈脆弱時刻下手，不僅嚴重侵害性自主權與財產權，更對整個家庭造成精神創傷與損失。

法官指出，雖然被告犯後坦承不諱，但未與被害人達成和解，也無任何賠償，且其過去已有強制性交等前科，難認悔意。綜合其行為動機、手段及社會影響，法官重判其徒刑14年5月，並宣告沒收用於犯案的手機、刀械及詐欺所得。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛睡醒就開車！他猛撞路邊400萬保時捷
朴寶劍高雄直奔快閃店！「認出熟悉面孔」
被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路
後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話
77歲逆子殺94歲老母後自殘　里長：2人一天到晚吵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

77歲逆子弒親後自殘！94歲母送醫不治　里長曝光：2人一天到晚吵

剛睡醒就開車！猛撞停路邊400萬保時捷　恐噴天價維修費

快訊／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫搶命不治

海巡警方聯手出擊！布袋港成功緝獲洗錢通緝犯　短褲妹搭船被逮

男教召No Show！父「簡訊提醒」也沒用　辯工作太忙這下慘了

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

77歲逆子弒親後自殘！94歲母送醫不治　里長曝光：2人一天到晚吵

剛睡醒就開車！猛撞停路邊400萬保時捷　恐噴天價維修費

快訊／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫搶命不治

海巡警方聯手出擊！布袋港成功緝獲洗錢通緝犯　短褲妹搭船被逮

男教召No Show！父「簡訊提醒」也沒用　辯工作太忙這下慘了

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化

韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　親揭甩肉真相惹粉絲心疼

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

魔力紅成軍20年「首曝樂團經營秘訣」　主唱亞當：就像婚姻一樣，要愛對方

被點名下台　邱泰源吐苦水「名利都沒了」：做越多被罵越慘

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路

泰國GL天團「MilkLove」第3度襲台！　甜喊想念台粉：期待看你們穿夏天衣服

志尊淳16部必看影劇！《玻璃之心》直球告白秒淪陷、女裝扮相超美

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

社會熱門新聞

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

即／台中大里汽車回收廠大火濃煙沖天

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

更多熱門

相關新聞

即／嘉義林森東路火燒車！濃煙直竄

即／嘉義林森東路火燒車！濃煙直竄

嘉義林森東路梅香園附近發生火燒車！警消於14時13分獲報，立即派員到場撲救，現場濃煙竄天，該車輛已全面燃燒，火勢於14時31分撲滅，車子已燒成廢鐵，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天尋獲遺體

颱風天闖管制區釣魚！28歲男落海4天尋獲遺體

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」8傷送醫

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」8傷送醫

快訊／廂型車國道追撞！嘉義某國中棒球隊8傷送醫

快訊／廂型車國道追撞！嘉義某國中棒球隊8傷送醫

關鍵字：

性侵嘉義麒麟

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面