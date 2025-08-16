「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

▲女子誤信假通靈師父之言，到摩鐵後被伸出狼爪。（示意圖／123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

嘉義一名男子阿強（化名）假藉驅魔之名、佯稱具有神通力與警察身份，對深信宗教力量的女子進行性侵並詐財。地方法院近日一審宣判，該男子共犯下三起強制性交與三起詐欺取財罪，合併應執行有期徒刑14年5個月，相關犯罪工具及性影像資料也依法沒收。

判決指出，男子阿強在其女友介紹下認識受害人A女，得知對方身體不適且信仰鬼神後，便佯稱具備通靈驅魔能力，並虛構自己曾為刑警，多次展示子彈、手銬及仿真槍械等物品，博取A女與其家人信任。

在一年多內，阿強三度侵犯A女施行性侵，甚至錄下性影像。阿強以LINE暱稱「麒麟」聯繫A女，「我有派修羅保護妳、妳跟我做愛可以拿到我的修羅氣」。阿強後來又以LINE暱稱「泰迪」之虛偽身分，假冒為靈學師父，向A女謊稱「妳家有很多鬼，必須跟麒麟性交，用麒麟身上的氣息保護家人」。

A女信以為真，阿強後來開車載A女前往汽車旅館，對A女伸出狼爪性侵。此外，阿強還以「改運」、「通靈儀式」等理由，向A女的妹妹、弟弟及母親詐騙共計1萬8,500元。

全案由A女報警揭發，經嘉義與彰化兩地檢察署合併偵辦後起訴。法院審酌被告犯罪過程細節、證據完整，包含LINE對話、搜扣照片、證人證述及光碟影像等，認定被告以受害人心靈脆弱時刻下手，不僅嚴重侵害性自主權與財產權，更對整個家庭造成精神創傷與損失。

法官指出，雖然被告犯後坦承不諱，但未與被害人達成和解，也無任何賠償，且其過去已有強制性交等前科，難認悔意。綜合其行為動機、手段及社會影響，法官重判其徒刑14年5月，並宣告沒收用於犯案的手機、刀械及詐欺所得。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。