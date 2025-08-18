新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

▲新北市長侯友宜攜幼童一起期盼「淡水海天段青年社會住宅」完工。

圖、文／新北市政府城鄉發展局

新北市政府城鄉發展局今（18）日舉辦「淡水海天段青年社會住宅新建工程」開工典禮，由侯友宜市長代表及多位地方民意代表共同出席，為本工程揭開序幕。

▲侯市長出席淡水海天段青年社會開工典禮致詞。

▲侯市長與城鄉局團隊合影。

新北淡水區海天段青年社會住宅，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區。部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園，讓住戶能於山河交界處欣賞絕美景致。

本案規劃1棟建築，地上12層、地下2層，完工後將提供88戶住宅單元，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設置106坪市民活動中心。工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。

▲淡水海天段社會住宅鄰近捷運紅樹林站（模擬圖）。

▲淡水海天段社會住宅一樓周邊立面（模擬圖）。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加3,670戶，穩步落實居住正義。

新北市政府城鄉發展局表示，本案施工前多次召開說明會符合民眾需求，於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並於施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標如期如質於117年竣工，後續招租採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。新北市政府將持續推動社宅量能，盤點運用市有土地，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧各族群居住權益，落實居住正義的願景。