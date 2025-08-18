　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

▲▼ 社會住宅,新北市政府,淡水,建築工程,居住正義,城鄉發展局,青年。（圖／新北市政府城鄉發展局）

▲新北市長侯友宜攜幼童一起期盼「淡水海天段青年社會住宅」完工。

圖、文／新北市政府城鄉發展局

新北市政府城鄉發展局今（18）日舉辦「淡水海天段青年社會住宅新建工程」開工典禮，由侯友宜市長代表及多位地方民意代表共同出席，為本工程揭開序幕。

▲▼ 社會住宅,新北市政府,淡水,建築工程,居住正義,城鄉發展局,青年。（圖／新北市政府城鄉發展局）

▲侯市長出席淡水海天段青年社會開工典禮致詞。

▲▼ 社會住宅,新北市政府,淡水,建築工程,居住正義,城鄉發展局,青年。（圖／新北市政府城鄉發展局）

▲侯市長與城鄉局團隊合影。

新北淡水區海天段青年社會住宅，基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，距離捷運紅樹林站僅3分鐘步程，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區。部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園，讓住戶能於山河交界處欣賞絕美景致。

本案規劃1棟建築，地上12層、地下2層，完工後將提供88戶住宅單元，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設置106坪市民活動中心。工程將取得建築能效一級、綠建築及智慧建築等標章，展現永續與智慧兼具的建築理念。

▲▼ 社會住宅,新北市政府,淡水,建築工程,居住正義,城鄉發展局,青年。（圖／新北市政府城鄉發展局）

▲淡水海天段社會住宅鄰近捷運紅樹林站（模擬圖）。

▲▼ 社會住宅,新北市政府,淡水,建築工程,居住正義,城鄉發展局,青年。（圖／新北市政府城鄉發展局）

▲淡水海天段社會住宅一樓周邊立面（模擬圖）。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，社會住宅政策須長期穩定推動。新北市已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達3.6萬戶社宅，其中淡水區其他規劃跟興建中的社宅即將再增加3,670戶，穩步落實居住正義。

新北市政府城鄉發展局表示，本案施工前多次召開說明會符合民眾需求，於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並於施工期間針對降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標如期如質於117年竣工，後續招租採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，使青年與市民在地安心落腳、安居樂業。新北市政府將持續推動社宅量能，盤點運用市有土地，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧各族群居住權益，落實居住正義的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相
玲玲颱風最快今晚生成　熱帶系統周末影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

員和合作共居三周年成果論壇登場！

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

地方熱門新聞

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈簽署合作備忘錄

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

員和合作共居三周年成果論壇登場

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

台南電動車充電第二批9處16席啟用打造綠色運輸城市

敏盛副總裁張云辭世　8/18告別式

更多熱門

相關新聞

豐年祭輪番上陣　徐榛蔚一天趕6場與族人同樂

豐年祭輪番上陣　徐榛蔚一天趕6場與族人同樂

花蓮縣各部落豐年祭登場，縣長徐榛蔚16日下午至晚上，前往光榮部落、簿簿部落、馬太鞍部落、太巴塱部落、阿多瀾部落、拉加善部落歡慶豐年祭，親自為部落族人送上祝福，期盼部落珍貴文化能代代相傳。

台南在地青年行動同行公私對話協力防災重建

台南在地青年行動同行公私對話協力防災重建

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬換免囚

20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬換免囚

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

勞動部「青年就業旗艦計畫」助青年展翅、企業補足人才缺口

勞動部「青年就業旗艦計畫」助青年展翅、企業補足人才缺口

關鍵字：

社會住宅新北市政府淡水建築工程居住正義城鄉發展局青年

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面