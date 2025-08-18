　
生活

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲寧夏夜市。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北超人氣「寧夏夜市」深受外國人、遊客青睞，除了知名的劉芋仔蛋黃芋餅、圓環邊蚵仔煎、環記麻油雞等，一名網友發現，夜市外圍有家果汁飲料店大排長龍，而身為在地人的他卻從沒喝過。對此，不少人大讚，便宜又好喝，也有網友忍不住驚呼，「以前有喝過，沒啥印象，現在也排太多人了吧！」

一名網友先前在Threads發文驚呼，這間飲料店位在寧夏夜市外圍，「什麼鬼？排隊的人這麼多，我在寧夏混了30年，從來沒喝過。」

對此，不少在地人表示，「以前去都沒人超爽，竟然被傳開了，可惡」、「賣完就沒了，我覺得便宜又是天然果汁，很讚」、「這間開很久了，本來就很紅了。有時候滿100還會送春上布丁，不知道為什麼，喝過幾次都覺得好喝」、「很棒的店，常常有賠本的大放送，我們都覺得是開店做公益的，可惡...居然被帶紅」、「一開始是買飲料90，送一串衛生紙，後來變成送蛋捲禮盒」、「好喝又便宜，酪梨牛奶那個價格是瘋了吧」、「覺得味道還好，很淡的果汁，但就是價錢便宜」。

事實上，這間飲料店「波諦波諦鮮做飲料」已開業8年，老闆創立初衷是承載著「中華民國順韻婦幼慈愛救苦會」的理念與願景，有感於世界經濟越來越不景氣，資源越來越缺乏，人心也越來越貧瘠，希望品牌能與眾生結善緣。

▲這間飲料店擁有4.7星好評價。（圖／翻攝自Google Maps）

▲這間飲料店擁有4.7星好評價。（圖／翻攝自Google Maps）

飲料店也強調，他們堅持使用新鮮水果，現點現做不額外加糖，並以親民的價格販售。從官網菜單可見，最便宜品項為中杯的西瓜汁，只要20元；而最貴的則是混霸奶茶和混霸綠茶，胖胖杯賣65元。

另外，該店在Google評論擁有4.7星好評，許多客人評論讚，「這次人排隊排到夜市入口那去了，真的好扯，但點餐跟製作都很快，這次買了四杯，木瓜牛奶、西瓜汁、 芭樂梅、 鳳梨奇異果汁，滿55元就送一包吐司...也太佛，原以為是白土司撕開卻包了芋泥」、「超佛心，高CP值」、「看別人推薦而來，價格真的便宜到不可思議，而且都是手搖杯大杯的大小，喝起來很濃郁，感覺得出來真材實料」、「真的很浮誇，CP質超高，食材新鮮但卻有著超便宜的價錢」、「30塊的大杯木瓜牛奶真的太扯，又濃又大杯，不加水，這什麼佛心店家，還在台北」。

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

