黃國昌嗆賴清德下周辯論核能　綠酸：先跟自己來場跨時空辯論

▲民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

記者詹詠淇／台北報導

近期有網友翻出2015年時任台北市長柯文哲回應核廢料議題時，形容是「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」，民眾黨主席黃國昌今（17日）表示，科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，緊抱過去想法不放。怎麼823民進黨怯戰成這樣？若民進黨主席賴清德真對這件事有意見，「下周我們加開一場公開辯論」。對此，民進黨發言人卓冠廷回應，建議黃可跟2018年的自己來場跨時空辯論。

核三延役公投將於23日登場，近期有網友挖出柯文哲2015年對處理核廢料的評論；柯說，「我是一定反對，問題是核一、核二廠核廢料已經塞滿，所以新總統上來要煩惱問題。我以前比喻把肛門縫起來，叫他一直吃，問題是要怎麼解決，還是要想辦法解決嘛，這是問題，沒有錯」。

民眾黨主席黃國昌今表示，科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，緊抱過去想法不放；黃也說，怎麼823，民進黨怯戰成這樣？如果民進黨主席賴清德真的對這件事這麼有意見，還要停留在十年前的觀念的話，沒關係，「下周我們加開一場公開辯論」，誠懇邀請賴面對台灣人民，說清楚講明白。

對此，民進黨發言人卓冠廷回應，建議黃國昌可以跟2018年的黃國昌來場跨時空辯論，一定精彩！

另外，如果黃國昌無法面對過去的自己，卓冠廷說，本黨的立委王義川、沈伯洋、林淑芬都還在等超過1年辯論的回應，希望黃國昌別忘了，加油！