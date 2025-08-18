獨／國光客運4路線喊卡　高雄、屏東客運8月底接手代駛

▲國光客運將於8月30日退出4條路線營運。（圖／國光客運提供）

記者周湘芸／台北報導

國光客運不堪虧損，擬申請停駛14條路線，根據國光客運規劃，將於8月30日退出9117高雄-台17線-墾丁、9127高雄-台88線-東港-大鵬灣、9188高雄-台88線-鵝鑾鼻、9189高鐵左營站-台88線-小灣等4條路線營運，並確定由高雄客運及屏東客運接手代駛。

國光客運長途路線長期面臨虧損，加上仍欠銀行團20多億元，財務壓力浮上檯面，半年內更2度延遲發薪，日前向公路局申請停駛14條虧損路線，其中，高雄、屏東到墾丁6條路線經公路局要求優先強制整併。

經與公路局多次協調，國光客運規劃，9117高雄-台17線-墾丁、9127高雄-台88線-東港-大鵬灣、9188高雄-台88線-鵝鑾鼻、9189高鐵左營站-台88線-小灣、1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等6條路線將於8月30日停駛。

國光客運總經理任季男表示，9117高雄-台17線-墾丁、9127高雄-台88線-東港-大鵬灣、9188高雄-台88線-鵝鑾鼻、9189高鐵左營站-台88線-小灣等4條路線，原本就是和高雄客運及屏東客運共管經營，其中有2條為台灣好行路線，8月31日起將全面由2業者接手，路線、班次對民眾都不會受影響。

任季男也說，1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2條屏東公路路線，正朝找在地業者接手代駛，目前已有初步方向跟共識，仍待公路局核定。據了解，這2條路線也是由屏東客運接手。

對此，公路局表示，國光客運高雄、屏東6條路線被公路局處分整併，已協調屏東客運及高雄客運代駛，目前仍在程序中。

至於其餘8條路線，包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，任季男指出，正積極找有意願業者，在主管機關指導下還算順利，相關時程還是要看公路局協調。