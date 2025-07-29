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國光客運喊「停駛14路線」越快越好　公路局：沒有時程表

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元。（圖／國光客運提供）

記者周湘芸／台北報導

國光客運半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規劃。國光客運表示，目前每周都會與公路局開管制會議，希望停駛時程愈快愈好。公路局長林福山今出席活動受訪表示，對於停駛路線沒有一定時程表，最大前提是不能影響民眾運輸需求。

國光客運疫後累積貸款30億元，部分還款後，迄今仍欠20多億元，財務狀況引發擔憂。在銀行團要求瘦身和減少虧損路線下，國光客運擬停駛14條虧損路線，並出售土地和房舍活化資產。

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林福山表示，國光客運肩負提供民行公共運輸的責任，站在公路局的立場，財務部分需要由業者自行處理，但在路線上，公路局能協助其提升運能，讓經營更有效率，或是透過這個同路線的同業相互協助合作，讓業者能降低成本。

林福山指出，公路局希望每一家客運業者的經營環境跟體質可以更好，公路局很早就已經掌握國光客運遇到的財務問題，也一直在跟業者討論處理方式，目前提供一些路線整併的協助，其也透過內部相關資產進行財務調度。

針對14條停駛路線，林福山表示，業者有提出14條經營壓力比較大的路線申請停駛，但站在公路局的立場，業者若要停駛路線，就必須要有妥善安排，讓運輸服務不中斷 ，也不能影響到民眾搭乘公共運輸的需求，可能需要透過同業的協助 ，或是讓相鄰路線整併，維持原有服務班次及量能。

他表示，國光客運目前面臨公司體質調整階段，一大前提是公路客運及國道客運路線服務絕對不會中斷。至於路線何時申請停駛，會朝漸進調整的方式，要先提出相關營運規劃，包括同業整併或是停駛優先順序等，公路局也會依序來協助，但目前沒有一定的時程表。

國光客運指出，現階段正在協調重疊路線業者替駛，公路局每周都會與公司召開管制會議，還沒有一個時間表，希望停駛期程愈快愈好。

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