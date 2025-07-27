國光客運「年收3.47億補貼仍慘賠」喊停14路線　公路局：待協商

▲國光客運半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元。（圖／國光客運提供）

記者周湘芸／台北報導

客運業營運困難，國光客運半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規劃。公路局表示，去年對國光客運營運補貼（含連假疏運）約3.47億元，對於業者有意停駛路線將視其提出的方案協調，盼以不影響運輸服務為前提。

國光客運今年2月發內部信指出，由於政府9千萬餘元補助（貼）款項未到位，員工薪資無法如期匯入，但公路局指出，是業者來不及在年前提出申請，已協助完成申請並發放。近日又有員工爆料，公司7月薪資延遲發放，已是半年內2度延遲發薪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管國光客運強調目前營運一切正常，但其疫後累積貸款30億元，部分還款後，迄今仍欠20多億元，財務狀況引發擔憂。在銀行團要求瘦身和減少虧損路線下，國光客運擬停駛14條虧損路線，並出售土地和房舍活化資產。

對此，公路局近日已出手強制6條路線進行階段性調整整併，包括9117高雄－台17線－墾丁、9127高雄－台88線－東港－大鵬灣、9188高雄－台88線－鵝鑾鼻、9189高鐵左營站－台88線－小灣、1773屏東－恆春、1780屏東－佳冬－枋寮等。

公路局表示，去年對國光客運營運補貼（含連假疏運）約3.47億元，包括連假疏運優惠補貼、票價差額補貼、部分路線票務補貼等，目前國光客運6條路線已暫時整併，其餘8條中長途南部路線將進一步與業者討論處理方式，待業者提出相關方案再討論，盼以不影響原有運輸服務為前提。

國光客運總經理任季男表示，目前國光客運每個月油料支出約5千萬，加上其他廠站租金、行政開銷、貸款利息等，每月支出高達2億元，加上疫後旅客移轉至台鐵和高鐵、國道假日塞車導致行車時間長，長途路線旅客回流不如預期，面臨經營困境。

任季男指出，在銀行團建議下，已跟公路局協調，希望停駛虧損比較嚴重的14條路線，這些路線平均載客率不到10人，有時候甚至不到5人，一年虧損將近2億元，而停駛路線大多有其他業者營運，或已找其他業者協商代駛，會將民眾影響降到最低。

事實上，疫後客運業缺工、載客率不佳，不少業者難以獨立支撐路線，都轉由其他同行代駛或聯營，昔日競爭關係也轉為合作共存，像是亞通客運5672中壢－國軍桃園總醫院因駕駛不足，暫時改由桃園客運代駛；國光客運及統聯客運2023年也首度聯營台北-彰化、台北-員林、台北-屏東等6條路線。