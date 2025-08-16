洪森私密通話外流！　泰「美女前總理」貝東塔有望親自出庭

▲泰國總理貝東塔罷免案即將開庭，她有望親自出庭應訊。（圖／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因涉及與柬埔寨參議長洪森的通話錄音風波被停職，有望在8月21日親自出庭應訊，該案預計於8月29日做出裁決。

貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與洪森擁有數十年的交情，洪森也是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，而在5月泰柬邊境發生衝突時，貝東塔曾致電洪森，希望能私下協商，以緩解邊境的緊張局勢。

貝東塔在通話中批評泰國軍方，並對洪森展現低姿態，怎知整段通話卻遭洪森偷錄音並外流，她也因此遭到停職。而泰柬雙方更是在7月24日正式於邊境爆發武裝衝突，導致多人死亡，包含多名平民。

泰國憲法法院13日宣布，將於29日就貝東塔的罷免案做出裁決，貝東塔被指控，在處理與柬埔寨的外交爭端時失職。

貝東塔的秘書長普洛明（Prommin Lertsuridej）15日表示，貝東塔很可能親自前往憲法法院應訊。普洛明回應媒體時說，「等時間到了就會知道，我相信她會自行決定，但多半會親自到場。」

他同時強調，總理團隊的行動都是「出於善意，為了國家著想」，並不擔心法院僅傳喚她律師團所提5名證人中的1人。

總理府部長丘薩克（Chousak Sirinil）則指出，貝東塔針對外流音檔向法院的說明，都是「基於事實，並無損害國家尊嚴或地位的意圖」。他補充，貝東塔可選擇親自出庭，或是由律師代理出庭，但這都不會影響案件走向，因為「事實才是關鍵」。

前選委會成員宋猜（Somchai Srisutthiyakorn）警告，如果法院認定這通電話屬於違法行為，案件可能會進一步升級，因為「法院的裁決對所有國家機關都有拘束力」。

宋猜更引述刑法相關條文，指出若涉及與外國勢力合謀發動戰爭，可能觸及刑法第120條，而刑法第121至124條則涵蓋協助敵人或洩漏國家機密等罪名，顯示案件的嚴重性。