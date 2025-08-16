　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洪森私密通話外流！　泰「美女前總理」貝東塔有望親自出庭

▲▼泰國前內閣總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)。（圖／美聯社）

▲泰國總理貝東塔罷免案即將開庭，她有望親自出庭應訊。（圖／美聯社）

記者王佩翊／編譯

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因涉及與柬埔寨參議長洪森的通話錄音風波被停職，有望在8月21日親自出庭應訊，該案預計於8月29日做出裁決。

貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與洪森擁有數十年的交情，洪森也是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，而在5月泰柬邊境發生衝突時，貝東塔曾致電洪森，希望能私下協商，以緩解邊境的緊張局勢。

貝東塔在通話中批評泰國軍方，並對洪森展現低姿態，怎知整段通話卻遭洪森偷錄音並外流，她也因此遭到停職。而泰柬雙方更是在7月24日正式於邊境爆發武裝衝突，導致多人死亡，包含多名平民。

泰國憲法法院13日宣布，將於29日就貝東塔的罷免案做出裁決，貝東塔被指控，在處理與柬埔寨的外交爭端時失職。

貝東塔的秘書長普洛明（Prommin Lertsuridej）15日表示，貝東塔很可能親自前往憲法法院應訊。普洛明回應媒體時說，「等時間到了就會知道，我相信她會自行決定，但多半會親自到場。」

他同時強調，總理團隊的行動都是「出於善意，為了國家著想」，並不擔心法院僅傳喚她律師團所提5名證人中的1人。

總理府部長丘薩克（Chousak Sirinil）則指出，貝東塔針對外流音檔向法院的說明，都是「基於事實，並無損害國家尊嚴或地位的意圖」。他補充，貝東塔可選擇親自出庭，或是由律師代理出庭，但這都不會影響案件走向，因為「事實才是關鍵」。

前選委會成員宋猜（Somchai Srisutthiyakorn）警告，如果法院認定這通電話屬於違法行為，案件可能會進一步升級，因為「法院的裁決對所有國家機關都有拘束力」。

宋猜更引述刑法相關條文，指出若涉及與外國勢力合謀發動戰爭，可能觸及刑法第120條，而刑法第121至124條則涵蓋協助敵人或洩漏國家機密等罪名，顯示案件的嚴重性。

 
08/15 全台詐欺最新數據

美國一名76歲泰國裔男子3月因一起意外事故身亡，然而事後家屬卻指控，這起悲劇與臉書上的AI聊天機器人有關。患有認知障礙的死者當時誤以為自己正在與一名真實的年輕女性聊天，並接受「對方邀約」，獨自遠赴紐約與該名女子見面，怎知在搭車赴約時意外跌倒身亡。

泰國總理貝東塔罷免案憲法法院東南亞要聞

