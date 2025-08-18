　
社會焦點

蔬果女批發商載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲騎在慢車道的陳女突然偏移，隨後發生自撞。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區國光路昨（17）日深夜發生死亡車禍，39歲陳姓女子騎車載著55歲林姓男子，自撞路邊電桿、路樹，造成2人重傷，雙雙送醫不治。路口監視器畫面顯示，騎在慢車道的陳女突然偏移，隨後發生自撞，原來她酒測值高達1.2mg/L，已達泥醉程度，幾乎是在半夢半醒的情況下騎車。詳細死因，有待檢警進一步相驗釐清。

警方調查，本案發生在昨晚10時58分，陳女騎車撘載乘客林男，沿大里橋慢車道往大里市區方向行駛，行經國光路與中興路口時，自撞路樹與燈桿，分別送往大里仁愛醫院、亞洲大學附屬醫院搶救，2人均傷重不治。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳女與林男車禍倒臥路邊，送醫後不幸傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

路口監視器顯示，陳女原行駛於慢車道上，疑不勝酒力，行進方向忽然偏移，直接撞上路邊的燈桿及路樹，車速不慢，機車被甩飛數公尺，陳、林倒臥則在人行道及路緣，也導致陳、林傷勢嚴重，釀成憾事。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳女涉酒駕自撞，機車甩飛數公尺遠。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警針對駕駛陳女抽血檢測，其酒測值高達1.2mg/L，涉嫌酒駕。資深員警指出，1.2相當於至少喝了10瓶啤酒，達泥醉程度，騎車時視線模糊，就像是半夢半醒在騎車。

據悉，陳女從事蔬果批發商，不過雙方家屬均稱，不認識對方當事人，2人年齡相差16歲，關係為何，警方仍在釐清。全案警方依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦，肇事原因將由交通大隊分析鑑定。

