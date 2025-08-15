　
社會 社會焦點 保障人權

討150萬！新北市副發言人弟遭爆頭槍殺　兇手無期徒刑定讞

▲▼男子姚宗秦，槍殺新北市府前副發言人張劭斌胞弟張威凱，二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲姚宗秦槍殺新北市府副發言人張劭斌胞弟，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市副發言人張劭斌的胞弟，2023年5月間因催討友人姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男約出後，以滅音槍槍殺。姚男雖藉口有意和解，但實際上並未做出任何補償，因此一二審均遭判重判無期徒刑。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，張劭斌的胞弟張威凱，與凶手姚男交好，但雙方有投資糾紛，姚男積欠張威凱150萬元，姚男不滿張威凱催討，2023年5月間，取出預先取得的手槍，並謊稱要償還款項，約張威凱下班後到自己五股區住處。張威凱到場後，姚男戴上黑色手套，持裝有滅音管之手槍，自後方朝張威凱後開槍，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

姚男殺人後，將屍體放入大型塑膠箱，並清理住處客廳內之血跡及相關跡證後，於晚間10時許，找了不知情的友人，將裝有屍體的大型塑膠箱搬上自己所有的賓士轎車，駕車前往新北市五股區外寮路，將裝有屍體的大型整理箱棄置在路旁邊坡。隔沒幾天屍體被發現，全案因此爆發，檢警循線逮捕姚男，並提起公訴。

一審由新北地方法院國民法官審理，並委請台大醫院鑑定，鑑定報告明確指出：「被告表示若再來一次，本案事件的發生機率還是很大。…被告並表示自己對於本案…不會後悔，因為做過的事情，後悔本來就都是沒有用的事情。」國民法官最後將姚男依重判無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金10萬元。案件上訴第二審。

姚男原本僅針對量刑部分上訴二審，不料二審高等法院開庭時，他又主張槍枝是先前就交給被害人，是被害人帶到現場。姚男辯稱，槍枝上有被害人的DNA，所以他並非預謀殺人。高院只好針對犯罪事實部分重新審理，但對於姚男所爭執的爭點，高院經過鑑定後，認為無法排除姚男事後製造槍枝上有被害人的跡證，但有鑑於一審時姚男曾經誤導國民法官，謊稱是張男持槍自盡的荒唐說法，高院因此不採信姚男宣稱被害人攜帶槍枝到場的說詞，最後仍認定姚男有罪，還是判處無期徒刑、褫奪公權終身。

至於張劭斌以家屬身分出庭，他雖然在一審時強硬表示，希望能一命換一命，因為被告曾說要讓他們一家人消失，若未判處死刑而讓姚男假釋出獄，這將讓家屬很恐懼，所以請求判處死刑；但張劭斌在二審卻非常低調，僅說尊重法院判決。

全案再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴，維持姚男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

