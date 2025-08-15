涉貪辯「有收沒要」、「人生導師拒收錢」　台電2廠長起訴續押禁見

▲台電核二廠外觀。（圖／記者林挺弘攝）

記者黃哲民／台北報導

台電第二核能發電廠廠長曾文煌、林口火力發電廠廠長朱允中，被控各向標案廠商收賄220萬元與80萬元，涉犯《貪污治罪條例》職務收賄等罪嫌，在押2人今（15日）被起訴移審台北地院，曾認罪辯稱非主動索賄、朱不認罪堅稱僅是廠商的「人生導師」，法官開庭調查後，裁定2人均繼續羈押禁見，可抗告。

曾文煌今在起訴移審後的接押庭坦承，確實分3次向2家廠商收賄共220萬元，但沒主動索賄、跟廠商談標案沒談錢，法官問他「廠商怎知要給你多少錢」，曾男辯稱「我也不知道，是廠商自己決定，可能按照上次比例，說這條給我20萬」。

法官納悶「你們每次都沒談到錢，但最後他們都會給你錢？」曾男和律師反覆強調有收賄、沒索賄。法官問他為何刪除跟廠商LINE對話紀錄，曾男辯稱平常就習慣刪除無用對話，包括他跟自己媽媽、家屬的群組，保持手機順暢，「因為網路有教」。

▲台電核二廠廠長曾文煌（左）被起訴涉嫌貪污，移審台北地院今（15日）裁定繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

法官又好奇他怎把「爸爸臨終交代留給媽媽生病用的」40萬元，跟220萬元賄款一起「放在家裡天花板夾層，嗯？」曾男支吾說不出原因，僅稱被搜索時「我主動交出」。

辯護律師指曾男自始認罪，僅爭執部分起訴事實，檢方蒐證完備起訴，已無勾串可能，請求交保，曾男表示「媽媽86歲了，我已經18、19個禮拜沒見到她，平常會定期陪她吃飯、同住」。

朱允中否認收賄80萬元，聲稱跟行賄廠商郝致衡是20幾年30年舊識，年輕時指點郝男做生意，「我算是他的人生導師」，郝說要「感謝他」，但他一再婉拒郝給錢，更沒要郝代管賄款拿去買股投資，他不知郝為何供稱幫他理財，2人也從沒對過帳。

法官表示郝男不僅坦承以標案決標價5%到10%「供養」、也有手寫筆記本為證，問朱男「他（郝）跟你有仇、要害你？」、「你是人生導師，他怎麼這樣說你？」況且朱偵辦時曾說郝「自作多情」、要郝「把錢拿回去，不然去投資，錢是我的」等語。

朱男辯稱被搜索約談一整天，遭壓迫、誘導問話，「硬逼我承認是100萬嗎、還是200萬、300萬」，現年65歲的朱男自稱年紀大、禁不起嚇，當時應訊精神渙散、記不得自己說了什麼，但他真的沒要錢、沒拿錢。

朱男聲稱採購案有法定程序、不是廠商一人說了算，她的承諾沒什麼意義，他曾跟郝各分東西、失聯10幾年，不是很熟，偶爾問好，他是老人家，不太會用3C通訊軟體。

法官說朱男自己講用過LINE、微信跟signal共3種通訊軟體，「感覺很懂啊」。律師強調錢跟股票都在郝個人帳戶，跟朱無關，朱沒海外資產、妻兒與老母都在台灣，請准交保。朱說一輩子是好國民，為國家犧牲奉獻，不可能逃亡，他已被羈押快4個月，希望回家照顧8旬病母。

檢方主張曾、朱2人供詞反覆、避重就輕，有逃亡與勾串滅證之虞，建請繼續羈押禁見2人。

起訴指出，核二廠2022年公告預算2415萬元的「減容中心焚化爐控制系統更新」標案，曹森智經營的山瑞科學公司以1458萬餘元得標，曾文煌以驗收為由涉索賄200萬元，曹去年（2024年）親自開車到曾男住處，交付裝在紙袋裡的160萬元現金。

曾文煌食髓知味，去年在後續延伸的「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案，向廠長辦公室涉向曹說「這條我要20萬」，曹今年1月帶錢到曾男辦公室付錢。

曾男另於核二廠「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，以協助爭取700萬元預算為由，向廣成企業負責人郝致衡索賄，郝今年3月陸續支付40萬元。

檢方從郝男帳冊，查出朱男於2018年林口電廠「飼煤機減速齒輪箱」採購案，涉2次收取郝男共80萬元賄賂，為防事跡敗露，交代郝男把賄款幫忙買賣股票，作為貪污對價。

偵辦檢察官林俊言批曾文煌、朱允中身為廠長，犯行可能帶動下屬形塑貪腐文化、恐造成台電商譽及競爭力鉅損，影響人民對公營事業的信任，建請法院量處適當之刑，郝男一併被起訴，曹男認罪獲緩起訴處分。