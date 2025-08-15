　
國際

魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

▲ AV女優戀渕桃菜(左)、優柴崎春(右)現身活動 。（圖／攝自戀渕桃菜、優柴崎春IG）

▲ AV女優戀渕桃菜(左)、優柴崎春(右)現身活動 。（圖／攝自戀渕桃菜、優柴崎春IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本東京中野區每年夏季舉行的「中野盂蘭盆舞節」邁入第13年，然而今年卻因成人片商SOD舉辦的「前夜祭」掀起爭議。該場名為「粉紅盆舞」的活動邀請多位AV女優登台，連SOD的招牌單元「魔鏡號」都直接開入會場，引發家長與附近民眾批評不斷。

AV達人一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文指出，SOD主辦的「粉紅盆舞」選在中野車站北口的中野中央公園舉行，AV女優柴崎春、戀渕桃菜及松永明里、守屋芳乃與仮面女子等人皆有參與，穿著浴衣熱舞，氣氛熱烈。不料活動引起不少市民不滿。有家長質疑：「公園是孩子常出入的地方，怎能容許這樣帶有性暗示的活動舉行？」

▲SOD活動場地選在中野中央公園引發討論。（圖／攝自X）

▲SOD活動場地選在中野中央公園引發討論。（圖／攝自X）

知名成人片拍攝車輛「魔鏡號」也引發討論，該車設計為「內部透明、外部反光」製造出拍片的刺激效果，此次出現在小孩以及家長都會出入的公共公園內，引發爭議。

中野區政府則對此回應，活動主辦單位雖依程序申請，但申請書未載明具體內容，因此他們誤以為僅是盂蘭盆舞節的暖場活動。至於「魔鏡號」的進場也未被提前通報，政府「完全不知情」。

▲SOD知名拍片場景魔鏡號也出現在活動現場。（圖／攝自SOD）

▲SOD知名拍片場景魔鏡號也出現在活動現場。（圖／攝自SOD）

此事件迅速在日本社群引發熱議，SOD也遭到多方投訴。雖然有部分粉絲對活動內容表示滿意，但大多數民眾認為應在私人空間舉辦此類活動，避免與一般民眾和孩童的生活空間產生衝突。

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

白狼之子張瑋被通緝　正面照曝光
扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳
股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵
新北2區預售交易量暴跌9成　專家：反而是好事
快訊／爬電塔拍日落　準大學生確認「電擊灼傷致死」
快訊／恐怖瞬間曝！　棒球隊車禍8傷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁　峰會前不與澤倫斯基通話

楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

運動鞋「第二個孔」有大用途！　鞋帶正確綁法曝光

婚禮當天才知「新郎是禿頭」　印度新娘氣炸當場毀婚

找到男性遺體！北海道登山客「遭野熊攻擊」被拖走　現場發現血跡

德牧發現彈孔人頭「一年叼4人骨回家」　女主人崩潰：警察快破案

AI聊天機器人誘退休男紐約見面　致命迷戀害死他

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

繼劉建超後！　中共中聯部副部長孫海燕同案被拘

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！

日本AV片商IdeaPocket最近宣布新任女優雛乃花音（ひなの花音）正式出道，身為化妝品CEO的她，擁有J級好身材，閃電進軍拍AV的消息曝光後，就連AV達人一劍浣春秋都發文談論此事，並透露她進軍螢光幕前的原因，是因為對性愛超狂熱。

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」

出道作預約排行第一！齋齋曝心得：嚇死我了

出道作預約排行第一！齋齋曝心得：嚇死我了

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！

「暗黑版愛莉莎莎」爆藝人私訊討禮物　揭圈內內幕

「暗黑版愛莉莎莎」爆藝人私訊討禮物　揭圈內內幕

