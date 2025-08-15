魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

▲ AV女優戀渕桃菜(左)、優柴崎春(右)現身活動 。（圖／攝自戀渕桃菜、優柴崎春IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本東京中野區每年夏季舉行的「中野盂蘭盆舞節」邁入第13年，然而今年卻因成人片商SOD舉辦的「前夜祭」掀起爭議。該場名為「粉紅盆舞」的活動邀請多位AV女優登台，連SOD的招牌單元「魔鏡號」都直接開入會場，引發家長與附近民眾批評不斷。

AV達人一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文指出，SOD主辦的「粉紅盆舞」選在中野車站北口的中野中央公園舉行，AV女優柴崎春、戀渕桃菜及松永明里、守屋芳乃與仮面女子等人皆有參與，穿著浴衣熱舞，氣氛熱烈。不料活動引起不少市民不滿。有家長質疑：「公園是孩子常出入的地方，怎能容許這樣帶有性暗示的活動舉行？」

▲SOD活動場地選在中野中央公園引發討論。（圖／攝自X）

知名成人片拍攝車輛「魔鏡號」也引發討論，該車設計為「內部透明、外部反光」製造出拍片的刺激效果，此次出現在小孩以及家長都會出入的公共公園內，引發爭議。

中野區政府則對此回應，活動主辦單位雖依程序申請，但申請書未載明具體內容，因此他們誤以為僅是盂蘭盆舞節的暖場活動。至於「魔鏡號」的進場也未被提前通報，政府「完全不知情」。

▲SOD知名拍片場景魔鏡號也出現在活動現場。（圖／攝自SOD）

此事件迅速在日本社群引發熱議，SOD也遭到多方投訴。雖然有部分粉絲對活動內容表示滿意，但大多數民眾認為應在私人空間舉辦此類活動，避免與一般民眾和孩童的生活空間產生衝突。