表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

▲黃國昌17日表示侯友宜「少說多做」說法100％正確。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，新北市長侯友宜昨表示，新北市民最關心的是誰能為新北市好好努力做事，寧可「少說多做」。對此，黃國昌今（17日）受訪時表示不認為遭潑冷水；他說，侯友宜說的100％正確，所有政治人物有心要幫台灣、幫新北做事，都應該捲起衣袖好好做事。

黃國昌也說，侯友宜作為新北大家長，相信其過去幾年的市政有目共睹，相信讓新北市政更好的延續下去、讓新北有一個有更好的發展、讓所有新北市民過更快樂更有希望日子，也是大家共同期待。

有關民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊在社群媒體Threads表示，在雲林海線，民眾黨在立委選舉與726反罷免中，多麼積極的支持藍委丁學中，但核三延役公投有什麼國民黨人，像挺丁反罷免一樣積極嗎？沒有。

黃國昌回應，現在最重要是823全力催票，拜託所有台灣公民大家一起參與這個重要台灣能源轉型關鍵時刻。對民眾黨而言，面對故步自封、冥頑不靈的民進黨，民眾黨願意盡最大努力，把國家利益放在政黨利益之上，即使讓民進黨踩著他們肩膀跨出這能源轉型的重要一步，對台灣跟對人民、對未來產業發展都是重要事情。

黃國昌說，作為在野黨，民眾黨肩負責任，當民進黨持續擺爛，面對823公民投票議題全面熄火，完全沒在論述，只拿過去相同一套話語繼續恐嚇台灣人，即使一而再，再而三被打臉，民進黨仍選擇沉默不語，理由就是民進黨不希望人民出來投票、不希望看見人民意志，當人民不投票、不發聲時，民進黨才可以繼續為所欲為。

民眾黨秘書長周榆修上午被問到上述林宜豊說法時也說，大家都很幫忙，國民黨也全國各地都有場次，會一起分進合擊，大家放心。