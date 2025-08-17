　
表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

▲黃國昌出席新北市政交流，新北市長侯友宜親自接待。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌17日表示侯友宜「少說多做」說法100％正確。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，新北市長侯友宜昨表示，新北市民最關心的是誰能為新北市好好努力做事，寧可「少說多做」。對此，黃國昌今（17日）受訪時表示不認為遭潑冷水；他說，侯友宜說的100％正確，所有政治人物有心要幫台灣、幫新北做事，都應該捲起衣袖好好做事。

黃國昌也說，侯友宜作為新北大家長，相信其過去幾年的市政有目共睹，相信讓新北市政更好的延續下去、讓新北有一個有更好的發展、讓所有新北市民過更快樂更有希望日子，也是大家共同期待。

有關民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊在社群媒體Threads表示，在雲林海線，民眾黨在立委選舉與726反罷免中，多麼積極的支持藍委丁學中，但核三延役公投有什麼國民黨人，像挺丁反罷免一樣積極嗎？沒有。

黃國昌回應，現在最重要是823全力催票，拜託所有台灣公民大家一起參與這個重要台灣能源轉型關鍵時刻。對民眾黨而言，面對故步自封、冥頑不靈的民進黨，民眾黨願意盡最大努力，把國家利益放在政黨利益之上，即使讓民進黨踩著他們肩膀跨出這能源轉型的重要一步，對台灣跟對人民、對未來產業發展都是重要事情。

黃國昌說，作為在野黨，民眾黨肩負責任，當民進黨持續擺爛，面對823公民投票議題全面熄火，完全沒在論述，只拿過去相同一套話語繼續恐嚇台灣人，即使一而再，再而三被打臉，民進黨仍選擇沉默不語，理由就是民進黨不希望人民出來投票、不希望看見人民意志，當人民不投票、不發聲時，民進黨才可以繼續為所欲為。

民眾黨秘書長周榆修上午被問到上述林宜豊說法時也說，大家都很幫忙，國民黨也全國各地都有場次，會一起分進合擊，大家放心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

針對有網友近期翻出2015年時任台北市長柯文哲回應核廢料議題時，形容是「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」，民眾黨主席黃國昌今（17日）表示，科技發展到什麼腳步，只有民進黨還像山頂洞人，緊抱過去想法不放；黃也說，怎麼823民進黨怯戰成這樣？如果民進黨主席賴清德真的對這件事這麼有意見，還要停留在十年前的觀念的話，沒關係，「下周我們加開一場公開辯論」，誠懇邀請賴面對台灣人民，說清楚講明白。

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

「沒讀書的」反核三重啟意見書　論蔥哥「深挖洞」之不可能

「沒讀書的」反核三重啟意見書　論蔥哥「深挖洞」之不可能

深挖地下5公里存放核廢料　他打臉黃國昌：該怎麼選址？

深挖地下5公里存放核廢料　他打臉黃國昌：該怎麼選址？

川伯是我心目中的英雄！　羅明才讚李四川：認真做事該出手就出手

川伯是我心目中的英雄！　羅明才讚李四川：認真做事該出手就出手

關鍵字：

侯友宜新北市長黃國昌2026民眾黨

