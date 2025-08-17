帶8歲孫爬南三段「阿公、女山友亡」　網曝他是近300岳高山嚮導

▲可樂可樂安山發生山難，8歲男童報案。（圖／消防署特種搜救隊）

記者郭玗潔／南投報導

桃園市70歲陳姓阿公帶8歲孫，和63歲女山友爬南三段，因遇楊柳颱風來襲，臨時紮營後，帳篷又因強風暴雨損壞滲水，導致3人失溫，男童雖打電話求救，但等救難人員接觸3人時，阿公和女山友已無生命跡象。不幸消息傳出後，有網友質疑阿公為何帶幼孫爬這條「終極縱走路線」，但也有網友表示，3人的登山經驗都非常豐富，阿公是即將300岳的高山嚮導，從小帶著孫子上山，男童也有60岳以上經驗，應是天氣意外導致憾事。

據了解，70歲陳男帶著8歲孫子，與63歲女山友於8日從花蓮縣的瑞穗林道出發，原先預計攀登南三段、17日從南投縣信義鄉的東埔下山。不過12日行經可樂可樂安山時，正好遇到颱風來襲，只能臨時紮營，無奈風雨強勁，帳篷遭到吹損，出現滲水等情況，3人長時間受寒、疑似因此導致體力不支失溫。

男童發現阿公、女山友嚴重不適後，立刻用阿公的手機報案。然而救難人員獲報後，雖出動黑鷹直升機，將3人吊掛下山，但阿公和女山友已無生命跡象，男童則因有失溫症狀，目前住院觀察當中，所幸生命跡象穩定。

2人罹難的消息傳出，臉書《登山通報站》有網友質疑阿公帶幼孫爬南三段，「這不是郊遊遠足」，但其他不少疑似認識阿公的網友留言指出，這幾位山友百岳及縱走經驗都非常豐富，不僅阿公是即將300岳的高山嚮導，女山友也是200岳以上的山友，連小朋友都有60岳以上；另有網友表示，「那位8歲弟弟，可是從2歲就爬了玉山，3歲爬了中央尖山，從小都是阿公帶上山的」，認為應是天氣意外造成。