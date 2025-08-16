　
社會焦點

土城逆倫命案！妻洗完澡見「母子倒血泊」崩潰尖叫　里長聞聲搶救

▲▼新北土城發生一起子持刀砍殺母親再自殘案件，母親傷重不治。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北土城發生一起子持刀砍殺母親再自殘案件，母親傷重不治。（圖／記者陸運陞攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市土城區延吉街今（16日）下午發生駭人逆倫命案！76歲郭姓男子與93歲老母親長期不睦，當天傍晚再度爆發爭執，郭男竟憤而持刀猛刺母親數十刀，導致母親當場失去呼吸心跳；隨後他再將刀刺向自己胸口、頸部，倒臥血泊。警方與救護人員獲報趕到，雖緊急送醫搶救，但郭母仍宣告不治，郭男則仍在搶救中。

據悉，郭男與妻子、母親同住，母子多年來衝突不斷，甚至疑涉長期家暴與婆媳問題。鄰居指出，郭母常遭言語辱罵，街坊時常聽見母子爭吵聲，更有居民透露，今年2月郭母曾走失，當時一度通報失蹤，最後雖被找回，但她私下訴苦稱是被兒子趕出家門，卻對外謊稱失智以維持家庭顏面。

▲▼新北土城發生一起子持刀砍殺母親再自殘案件，母親傷重不治。（圖／翻攝親友臉書）

▲據悉母親二月曾被趕出家門。（圖／翻攝臉書）

案發時，郭妻恰好在浴室洗澡，走出來驚見丈夫與婆婆雙雙倒臥血泊，嚇得尖叫奔出巷口呼救。永富里里長黃思儀聞聲趕到，發現郭男胸口仍插著長刀，母子倆滿身是血，場景怵目驚心。警方獲報後出動警消趕抵現場，立刻將傷者送醫，但仍無法挽回悲劇。

▲▼土城弒母命案兇嫌夫妻。（圖／翻攝當事人臉書）

▲土城弒母命案兇嫌(左)。（圖／翻攝當事人臉書）

警方初步調查，郭母生前曾在社區幫人縫紉，但因年事已高與兒子摩擦不斷，鄰居雖曾出面勸阻，卻未能改善關係。如今矛盾最終釀成母喪子傷的悲劇，全案目前依殺害直系血親尊親屬罪偵辦，確切事發原因與動機仍待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

土城逆倫弒母

