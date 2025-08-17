「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉　事業起飛了

▲秋天要來了，4生肖在職場將由兇轉吉。（示意圖／Pexels）

時光飛逝，即將揮別夏季進入秋天。在紫微斗數中，「天德星」可以改變、調整，或是由兇轉吉。紫微斗數老師姚本軍在臉書發文，2025年秋天起，天德星力量轉強，4生肖在職場能「撫平災難、由兇轉吉，事情也會變得明朗。

姚本軍指出，天德星有大事化小、由兇轉吉的特性，秋天起天德星力量逐漸轉強，事情也會變得明朗，也能擺脫困頓，有「撫平災難、由兇轉吉」潛能的力量。

生肖虎：

2025年秋天起對於生肖屬虎的人來說，天德星產生一種直接作用在個人意志、行為與氣場上的啟動力量。原本陷於困境、思路混亂的狀態，開始逐漸出現清晰的方向。尤其在工作層面上，許多原本想不通的職場局勢、無法整合的內部問題，開始有了撥雲見日的轉機。也許是遇到一位能夠協助自己重新整理計畫的貴人，也或許是在反覆思索與沉澱後，自己看清了過去盲點，進而勇敢調整方向。總之，這是一種從內而外的蛻變，但並非劇烈的翻轉，而是一步步脫離迷霧、趨向穩定發展的過程。

生肖馬：

2025年秋天起天德星對於生肖馬者，象徵著事業領域即將迎來一段關鍵性的調整期。過去一段時間可能有些雜亂或不確定性的規劃，在這股星曜力量的作用下，開始出現整理、劃分、重組的機會。特別是那些長期以來想要「轉型」或者「另闢新局」的馬者，此時容易遇到引導者、或外部環境提供了能夠讓改變順利進行的條件。某些以往棘手的人事問題，也因為上層的決策調整、或組織方向的明朗，讓馬者得以「不戰而解」，專注於真正值得投入的工作內容。因此，這是一種「內在準備已久，外在開始配合」的節奏，是事業穩定攀升的開始。

生肖狗：

2025年秋天起對於生肖狗的人，天德星開使作用在財帛方面的發展，這不僅僅是財運變好的象徵，更重要的是在事業發展上，與資源、報酬、價值體系相關的部分，開始出現結構性的轉變。有些人可能在這段時間遇到願意投資他們的合作者，或是原本停滯不前的金流問題終於出現解方。也有可能是透過調整自己的結構、產品價格，甚至轉換收入模式，讓收入不再處於被動或吃力的狀態。狗者的事業此刻正在進入一個「精算與收納」的階段。不是一味拓展，而是開始學會讓勞動轉化為合理的回報，這也是對過往努力的一種修正與肯定。

生肖雞：

2025年秋天開始對於生肖雞者，天德星發揮的影響將是從人脈網絡、合作關係、夥伴資源等內容。代表的是一種關係上的修補與協調。有些原本關係緊張、誤解重重的合作對象，能因為某種機緣重新建立溝通。也有些雞者會在這段時間遇到願意從旁協助的貴人，或是曾經疏遠的舊同事重新聯繫，帶來新的合作火花。這股能量讓雞者在人際間的互動更加和緩，也利於拓展新的事業合作管道。某些重要的資源、案子，往往就藏在這些「非預期」的關係互動中，因此，這是一段以人帶財、以人轉運的黃金時期。

