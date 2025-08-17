　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

一名女網友分享男友對服務生的態度，讓不少人勸她好好考慮這段感情。（示意圖／Pixabay）

▲原PO男友認為花錢最大。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一些日常習慣就能反映出一個人的性格或教養！最近有一名女子上網抒發心情，她與男友外出用餐意外發現對方愛用「彈指」叫服務生，她覺得這動作不禮貌，好心提醒對方，男友卻認為花錢最大，讓她很無奈。許多網友傻眼男方態度，直言「這種戀愛就好，跟他結婚可能會慘」。

該名女網友在Dcard以「男友叫服務生方式不禮貌如何委婉告知」為題匿名發文，表示與男友交往3年多，她觀察到一起外出用餐時，男友叫服務生的方式會喊哈囉或招手，但有時候是用她最受不了的「彈指」，她覺得這個舉動很討人厭也不禮貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，自己之前有跟男友討論，問他能不能改變叫服務生的方式，像是喊不好意思或是等服務生走到附近再揮手，但疑似讓男友很不開心，因為男友認為「我是付錢來吃飯的，所以服務生就是要好好服務我」；原PO很想要讓男友瞭解彈指這個行為真的不太好，但她也補充說，男友家境優渥，與他們一家人吃飯也有注意到，男友一家都對服務生不太尊重，「可能從小環境到大讓他習慣那樣」。

貼文一出，有不少網友都看不下去原PO男友的行為，「彈指超靠北，正常人吃再貴的也不會這樣對待服務人員」、「沒教養而且還講不起」、「待過餐飲業都會覺得對待服務生不禮貌的人完全不行欸」、「家教不好，有錢人家不一定是家教優良的環境」；有部分網友也勸原PO好好考慮這段感情，「以後他這態度可能就用在妳身上了」、「個人認為這種妳戀愛就好，跟他結婚可能會慘」。

延伸閱讀
女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」　打給老婆問病情才知帶錯人
小女孩「頭插水果刀」淡定走進醫院　最新狀況曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夏克立爆「睡女粉射後不理」！　婚內出軌訊息曝
阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落驚人畫面曝光
男亮刀攻擊北市警！曾不滿胞妹「洗澡太久」殺死她
高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍
婦墜谷獲救「3天後葬火窟」　夫是醫院院長！為救妻也嗆傷
你有領到嗎？　30歲以下平均年收創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉　事業起飛了

北捷解鎖「新服務」超貼心！　網讚爆：解決燃眉之急

南海熱帶低壓最快晚間生成　明起連3天午後水氣增

男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

不是打英文！傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂：不想切來切去

快訊／國家警報響！大雷雨轟4地　山區暴雨持續2小時

走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

禁說笑死了！他曝「改1字」秒活用　萬人驚呆：罵人很萬用

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉　事業起飛了

北捷解鎖「新服務」超貼心！　網讚爆：解決燃眉之急

南海熱帶低壓最快晚間生成　明起連3天午後水氣增

男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

不是打英文！傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂：不想切來切去

快訊／國家警報響！大雷雨轟4地　山區暴雨持續2小時

走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

禁說笑死了！他曝「改1字」秒活用　萬人驚呆：罵人很萬用

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

布坎南強壓兄弟打線奪首勝！9局1比0完封　助悍將止7連敗

嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

生活熱門新聞

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

今變天！　「下最大」地區曝

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

更多熱門

相關新聞

傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂

傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂

每個人的打字習慣不同，近日就有網友觀察到，她的朋友在打英文的時候，都會依照音來直翻成國字，讓她不解這是什麼心態？訊息變得更不容易看懂。貼文曝光後，引起網友討論。

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面