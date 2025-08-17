男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

▲原PO男友認為花錢最大。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一些日常習慣就能反映出一個人的性格或教養！最近有一名女子上網抒發心情，她與男友外出用餐意外發現對方愛用「彈指」叫服務生，她覺得這動作不禮貌，好心提醒對方，男友卻認為花錢最大，讓她很無奈。許多網友傻眼男方態度，直言「這種戀愛就好，跟他結婚可能會慘」。

該名女網友在Dcard以「男友叫服務生方式不禮貌如何委婉告知」為題匿名發文，表示與男友交往3年多，她觀察到一起外出用餐時，男友叫服務生的方式會喊哈囉或招手，但有時候是用她最受不了的「彈指」，她覺得這個舉動很討人厭也不禮貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，自己之前有跟男友討論，問他能不能改變叫服務生的方式，像是喊不好意思或是等服務生走到附近再揮手，但疑似讓男友很不開心，因為男友認為「我是付錢來吃飯的，所以服務生就是要好好服務我」；原PO很想要讓男友瞭解彈指這個行為真的不太好，但她也補充說，男友家境優渥，與他們一家人吃飯也有注意到，男友一家都對服務生不太尊重，「可能從小環境到大讓他習慣那樣」。

貼文一出，有不少網友都看不下去原PO男友的行為，「彈指超靠北，正常人吃再貴的也不會這樣對待服務人員」、「沒教養而且還講不起」、「待過餐飲業都會覺得對待服務生不禮貌的人完全不行欸」、「家教不好，有錢人家不一定是家教優良的環境」；有部分網友也勸原PO好好考慮這段感情，「以後他這態度可能就用在妳身上了」、「個人認為這種妳戀愛就好，跟他結婚可能會慘」。

延伸閱讀

▸ 女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」 打給老婆問病情才知帶錯人

▸ 小女孩「頭插水果刀」淡定走進醫院 最新狀況曝光

▸ 原始連結