　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

菜販廖炯程指出，傳統市場有2種常見的銷售模式，分別是「秤斤論兩」和「論顆論把」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲菜販廖炯程指出，傳統市場有2種常見的銷售模式，分別是「秤斤論兩」和「論顆論把」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

因連續颱風、豪雨影響，台灣蔬菜產區受重創，各地菜價不斷飆漲，也讓不少民眾買不下手。對此，資深菜販廖炯程就提醒，買菜買的其實是「老闆滿滿的套路」，傳統市場有2種常見的銷售模式，分別是「秤斤論兩」和「論顆論把」，若攤商直接喊出「1顆15元」，會讓顧客產生「越大顆越划算」的想法，實際上這都是「老闆的遊戲機制設計」，無論民眾挑什麼，老闆都不會虧。

廖炯程近日在臉書發文說明，「秤斤論兩」就是重量計價制，價格透明又公平，以台灣洋蔥為例，一斤30元，約等於一顆15元，大顆一些16、17元、小顆一些則是13、14元，顧客可以挑選自己喜歡的，沒有陷阱、也不怕被多收，「這種方式屬於理性定價策略，主打的是公平交易與信任感，而且對熟客來說，這樣的信賴感更重要，我們攤商也減少蔬菜被翻來翻去的耗損。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程指出，「論顆論把」的意思是認知單位定價制，攤商直接喊「1顆15元」，其實運用了框架效應和佔便宜心理，讓顧客認為「那我要挑最大顆的，這樣比較划算」，此時民眾會跳過1斤多少錢、划不划算、貴不貴的階段，而是直接開始「找更大顆的」。

廖炯程直言，這就是老闆的遊戲機制設計，因為進貨時成本早就被平均計算好了，大顆、小顆混在一起，無論民眾挑什麼，老闆都不會虧，顧客反而還會因為「自己賺到了」而買得更開心，「這就是建立顧客成就感，增加了控制權在你的假象，當你喜出望外地挖出一顆巨無霸洋蔥時，也順帶提供了是一種另類的情緒價值。」

廖炯程也說到，「論顆論把」也有其方便性優點，不用秤出一些3塊、7塊的零頭找錢，結帳速度更快，能有效減少結帳時的時間耗損；而在傳統市場上，這種作法還能運用從眾效應，當顧客停在攤販挑選大顆洋蔥時，同時也成了老闆的「活招牌」，讓其他路過的人覺得「這攤好像很新鮮，大家都在搶」，自然就吸引更多人圍過來湊熱鬧。

延伸閱讀
87歲書畫巨匠爆婚變！傳小50歲嬌妻背叛　勾結情夫盜20億畫作
國企女出納吞公款逾3千萬！全拿來「抖內」男主播　被抓時只剩3千5
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／9縣市大雨特報！　下到深夜
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
普丁健康出狀況？　「雙腿詭異抽動」影片瘋傳
富邦啦啦隊女神出國脫了！　超兇上圍震撼4.3萬人
內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝
黃國昌邀賴清德辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人
台積電創1200元天價　7159人下車不玩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」　打給老婆問病情才知帶錯人

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處急回應

眼睜睜看大人失去意識！山難2死8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

郭台銘現身了！上次給桿弟50萬　球友野生捕捉「白髮近況曝光」

看完深圳燈光秀！館長喊「我愛中國」：希望台灣也有，但目前缺電

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」　打給老婆問病情才知帶錯人

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處急回應

眼睜睜看大人失去意識！山難2死8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

郭台銘現身了！上次給桿弟50萬　球友野生捕捉「白髮近況曝光」

看完深圳燈光秀！館長喊「我愛中國」：希望台灣也有，但目前缺電

最愛接待「客人整身刺青」　一票行業店員認證：越大尾越有禮貌

大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋　10／15生效

買房「會一次到位嗎？」　網曝1關鍵點頭：真的很累

屢被點名下台「遭指當部長為名利」　邱泰源：我從不care

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

女客拿免洗杯接兒尿「留餐廳桌上」　老闆公布監視器公審遭判刑

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

墾丁森林遊樂區路段大面積陷方　墾管處曝原因

鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

生活熱門新聞

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

更多熱門

相關新聞

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

糖尿病是國人位居十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡。日前基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘即分享案例，一名準備研究所考試的年輕男子因不良生活習慣，年僅23歲就罹患糖尿病，並伴隨中度脂肪肝。

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

全台最高檔美食街　竟賣千元龍蝦、和牛、生蠔

全台最高檔美食街　竟賣千元龍蝦、和牛、生蠔

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住

關鍵字：

廖炯程周刊王

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面