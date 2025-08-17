買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

▲菜販廖炯程指出，傳統市場有2種常見的銷售模式，分別是「秤斤論兩」和「論顆論把」。（示意圖／翻攝自photoAC）

因連續颱風、豪雨影響，台灣蔬菜產區受重創，各地菜價不斷飆漲，也讓不少民眾買不下手。對此，資深菜販廖炯程就提醒，買菜買的其實是「老闆滿滿的套路」，傳統市場有2種常見的銷售模式，分別是「秤斤論兩」和「論顆論把」，若攤商直接喊出「1顆15元」，會讓顧客產生「越大顆越划算」的想法，實際上這都是「老闆的遊戲機制設計」，無論民眾挑什麼，老闆都不會虧。

廖炯程近日在臉書發文說明，「秤斤論兩」就是重量計價制，價格透明又公平，以台灣洋蔥為例，一斤30元，約等於一顆15元，大顆一些16、17元、小顆一些則是13、14元，顧客可以挑選自己喜歡的，沒有陷阱、也不怕被多收，「這種方式屬於理性定價策略，主打的是公平交易與信任感，而且對熟客來說，這樣的信賴感更重要，我們攤商也減少蔬菜被翻來翻去的耗損。」

廖炯程指出，「論顆論把」的意思是認知單位定價制，攤商直接喊「1顆15元」，其實運用了框架效應和佔便宜心理，讓顧客認為「那我要挑最大顆的，這樣比較划算」，此時民眾會跳過1斤多少錢、划不划算、貴不貴的階段，而是直接開始「找更大顆的」。

廖炯程直言，這就是老闆的遊戲機制設計，因為進貨時成本早就被平均計算好了，大顆、小顆混在一起，無論民眾挑什麼，老闆都不會虧，顧客反而還會因為「自己賺到了」而買得更開心，「這就是建立顧客成就感，增加了控制權在你的假象，當你喜出望外地挖出一顆巨無霸洋蔥時，也順帶提供了是一種另類的情緒價值。」

廖炯程也說到，「論顆論把」也有其方便性優點，不用秤出一些3塊、7塊的零頭找錢，結帳速度更快，能有效減少結帳時的時間耗損；而在傳統市場上，這種作法還能運用從眾效應，當顧客停在攤販挑選大顆洋蔥時，同時也成了老闆的「活招牌」，讓其他路過的人覺得「這攤好像很新鮮，大家都在搶」，自然就吸引更多人圍過來湊熱鬧。

