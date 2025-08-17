北捷解鎖「新服務」超貼心！　網讚爆：解決燃眉之急

▲北捷又有新服務。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都有生理期突然來了，或是趕著出門卻忘帶衛生棉的經驗，台北捷運近日發文表示，如果沒有帶到衛生棉，不論人在哪一站，他們都有提供生理用品，「有需要請放心開口，我們一直都在。」貼文曝光後，不少網友都直呼貼心。

台北捷運透過臉書粉專發文表示，如果生理期來了，或是忘記帶衛生棉，「別緊張，台北捷運暖心服務再升級！」如果女性沒帶到，或者借不到衛生棉，不論人在哪一站，「台北捷運全線車站都備有女性生理用品，讓你在需要時能多一份安心，少一分慌張。我們在意你的小細節，願每一趟旅程都更貼心」。

台北捷運也補充道，如果有需要領取女性生理用品，地點就在「台北捷運各車站『詢問處』。有需要請放心開口，我們一直都在」。

貼文曝光後，吸引7000多人按讚，不少網友也紛紛留言回應，「上次在市府站索取過，解燃眉之急，非常貼心的服務」、「謝謝台北捷運如此貼心的服務」、「真貼心的服務」、「上次真的在捷運站生理期突然來了，趕緊出站找便利商店買了一包，還因為包包太小無法收納這突如其來的整袋衛生棉，沒想到現在竟然有提供這樣的服務，真的太貼心了」。

但也有網友表示，「除了忘記帶、借不到之外，還有『身上沒錢可買』這一項前提要件，不然就會淪為無限制濫用了」、「很貼心的服務，但支持販賣機購買使用，而非無償」。另有網友詢問「女廁外還會裝機器嗎？」北捷則回應，「廁所外的衛生棉販賣機還是會有喔」。