國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住　讓吉娃娃啃肉身！爽領戶頭錢

警方指出，涉案夫妻蘇珊（圖右）與詹姆斯（圖左）由吉娃娃啃食死者奧尼爾（圖中）的遺體。（圖／Lakewood Police Department）

▲警方指出，涉案夫妻蘇珊（圖右）與詹姆斯（圖左）由吉娃娃啃食死者奧尼爾（圖中）的遺體。（圖／Lakewood Police Department）

圖文／CTWANT

國科羅拉多州一對夫妻被揭發與「三人行」情人屍體同住超過一年，期間不僅私吞死者的社會安全金（Social Security），甚至任憑自家吉娃娃啃食屍體，驚悚細節曝光後震驚全美。

當地媒體 KUSA 及《紐約郵報》（New York Post）報導，警方指出，涉案的 詹姆斯．艾格紐（James Agnew，55歲） 與 蘇珊．艾格紐（Suzanne Agnew，57歲），長期與 詹姆斯．奧尼爾（James O’Neill，64歲） 保持三人行關係。奧尼爾於 2023 年 12 月死亡後，艾格紐夫婦竟未報案，反而將遺體藏在公寓床墊下，繼續與屍體「共處」。

警方今年 7 月 3 日因奧尼爾的兄弟報案失聯，前往其位於科州雷克伍德（Lakewood）的公寓進行查訪，結果赫然在床墊下發現嚴重腐爛的屍體。蘇珊供稱，自己「捨不得放手」才沒報警，並承認小狗一度啃咬遺體，讓她與丈夫決定將屍體塞入充氣床墊下方遮掩。

警方更揭露，詹姆斯在員警查訪時，還假冒死者身分，謊稱「不想與家人往來」，企圖掩蓋事實。在這一年多時間內，艾格紐夫婦還利用奧尼爾的銀行帳戶與社會安全金過活，等於把「死者當提款機」。

兩人目前遭控 竊盜（theft）、處理屍體不當（tampering with a corpse） 等四項罪名，但暫未被指控與奧尼爾死因有直接關聯。蘇珊辯稱奧尼爾「本來健康狀況就很差」，推測他死於突發疾病。據悉，奧尼爾生前與家人疏遠，警方是因其兄弟想聯繫他告知遺產繼承事宜，才意外揭發這起人倫與刑事雙重駭聞。

懷孕開銷誰負責？男友喊「妳身上有錢應該花自己的」　她傻眼：是我觀念偏差嗎
女友穿泳衣直奔社區泳池！被住戶投訴「帶壞小孩」　全場笑：怕男人魂飛了
蔡依林、吳青峰真的「上台」了　爆孫燕姿私下真面目
44億大師范曾驚傳失蹤！85歲娶30歲嫩妻　爆情夫幫忙盜賣作
張清芳震撼宣布：再也不會頒獎！
美大廠行動電源「連9起爆炸」　緊急召回3型號
可樂可樂安山發生山難！8歲男童打電話報案獲救　阿公、女山友身

