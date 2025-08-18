　
8歲男童獨活原因曝！外公、女山友最後時刻捨命保護他

（圖／翻攝自Facebook／消防署特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

▲救難人員說，外公、女山友身上衣物全濕，但蔣童全身乾燥，未有失溫，推測是大人做了很多努力，讓蔣童幸運生還。（圖／翻攝自Facebook／消防署特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

圖文／CTWANT

「南三段」山區16日因天候惡劣發生失溫山難，造成2名資深山友不幸身亡，僅有8歲的蔣姓男童奇蹟生還。救難人員指出，當男童外公陳雲芳與女山友詹雅筑被吊掛下山時，衣物全濕，鞋裡滿是積水，顯示他們長時間浸泡在低溫環境中。相較之下，蔣童卻全身乾燥、沒有失溫跡象，推測是大人們在過程中竭力保護他，才讓他撐過危險時刻。

綜合自由時報、民視新聞網報導，蔣童回憶，受困山中時帳篷因颱風侵襲而破洞滲水，糧食與飲水也十分匱乏，但他始終「有東西可吃」，餓了就拿糖充飢。他透露，外公在16日早上還曾與他說話，但隨後就像女山友一樣怎麼喚都喚不醒。

面對至親與同伴離世，他拿起外公手機試圖求救，雖然無法解鎖，但仍想到撥打119報案。由於營地沒有訊號，他便冷靜又機警地跑到外公先前打過電話的地點求援，才成功報案。稍後空勤直升機趕到時，正是蔣童引領搜救人員回到營地，協助定位與救援。

搜救人員對這名8歲孩童的冷靜沉著深感佩服。他在極度艱困的環境下，沒有放棄求救，展現了超齡的勇氣與判斷力。救難人員也研判，若非外公與女山友在最後時刻仍想方設法保護他，讓他保持乾燥與有食物補充，他可能難以倖存。

據悉，外公陳雲芳是累積將近3百岳的登山嚮導，男童也是從小就跟著外公一起爬山，傳出也有60岳的經驗，甚至早在5年前就已經出現在台灣最高峰玉山。

此外，不幸罹難的女山友詹雅筑，則是桃園市消防局特種搜救大隊的義消成員，也是桃園市山岳協會成員與資深登山者。她不僅擁有高山嚮導資格，長年親近山林，還多次參與山難救援行動，展現專業與熱忱。自2012年加入桃園市特搜義消第一分隊後，2018年升任大隊助理幹事，長年投入山岳運動及義消服務，是同儕眼中可靠且低調認真的夥伴。

雖近年因年紀漸長而較少參與大隊事務，但詹雅筑仍不減對山林的熱愛，臉書上經常可見她的登山紀錄。對於她的不幸離世，消防同仁與山友們無不震驚與不捨，相關單位也表示將持續協助家屬。

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

南投縣信義鄉南三段「可樂可樂安山」16日發生山難事故，最終僅有年僅8歲的孩童獲救，70歲陳男、63歲女山友雙雙身亡。登山專家蔡日興針對這起事件強烈批評，陳姓山友與女山友雖有「百岳數輪」的紀錄，但想學新世代的方式，卻「專挑壞的去學，不挑好的去學」，讓人無法忍受。

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

男友「彈指」叫服務生！她提醒被回：我付錢吃飯的

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機

