又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

文／CTWANT

日本埼玉縣一名50多歲男子，近日遭遇一起高額投資詐騙案。該男子在影音直播平台上結識一名配信者後，被對方誘導安裝投資App並投入資金，最終共轉帳20次、損失逾1億日圓（約新台幣2,200萬元）。案件曝光後，警方於約定地點逮捕一名40歲台灣籍男子，涉嫌參與詐騙並前來取款，現已被依詐欺未遂罪嫌逮捕。

NHK報導，據日本警方調查，案件發生於今年6月。住在埼玉縣八潮市的受害男子，透過某影音平台認識了一名自稱配信者的女性，雙方之後在社群平台上持續聯繫。對方逐步引導男子安裝一款專用投資應用程式，並承諾高報酬。

受害人信以為真，之後在該名配信者及另名自稱「投資助理」的指使下，分別向指定帳戶匯款20次，累計達1億日圓以上。由於App內顯示資金已增值至15億日圓（約新台幣3.3億元），受害者深信投資有成。然而，當他欲提出資金時，卻被對方告知需另支付「指導費」2236萬日圓（約新台幣490萬元），他這才驚覺遭騙，隨即報案。

警方獲報後設下埋伏，並於15日在八潮市安排的取款地點，當場逮捕前來收款的台灣籍嫌犯李品嘉（40歲，無業），以涉嫌詐欺未遂罪名將其拘捕。李嫌當場承認犯行，警方目前正調查是否有跨國詐騙集團涉案，並持續追查其他相關共犯。當地警方呼籲民眾提高警覺，對於網路上來路不明的投資邀約務必三思，並確認合法性，避免落入詐騙陷阱。

