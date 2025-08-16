女力來了！「東工坊伸展台」助台東婦女勇闖職涯新舞台





▲「東工坊｜女力伸展台」說明會日前於台東故事館登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府主辦2025「東工坊」計畫升級再出發，首航主題「東工坊｜女力伸展台」說明會日前於台東故事館登場。此次以「女力伸展台」為核心，邀請對自我成長、職涯探索有興趣及再就業意願的女性與婦女團體齊聚，透過彼此故事與經驗交流。現場匯聚企業代表、培力講師及長期深耕台東的婦女，為婦女職涯發展開啟全新篇章。

台東縣政府表示，「東工坊」推出以來，已協助許多婦女突破生涯瓶頸、重拾自信，順利踏入職場。今年升級版「女力伸展台」保留實務導向的專業課程，強化跨領域資源的串連與媒合，讓婦女從產業趨勢、職場技能、創業啟蒙等獲得啟發。感謝縣內外企業踴躍響應，讓婦女培力計畫不只是「課堂學習」，而是真正連結到就業與產業的發展。

社會處長陳淑蘭指出，說明會由企業領袖帶來最新產業趨勢與實務經驗，也邀請去年參與「東工坊」學員現身說法，分享將課堂所學應用於工作中，成功重返職場。今年課程除延續實作導向，更結合「婦女團體培力計畫」，透過跨團體交流、共同企劃與行動，培養女性在團隊合作與領導能力。同時，首次引入Podcast課程，讓學員隨時隨地透過音頻學習，吸收專業知識、累積人脈資源，兼顧家庭與學習需求。