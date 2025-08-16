台東營業慢車驗車掛牌上路　共創旅遊、業者、遊客三贏

▲台東營業慢車驗車掛牌上路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣三輪以上營業用慢車已頒布管理辦法並公告行駛區域，要求業者完成車輛安全檢驗並投保責任保險，即可合法載客營業。台東縣府日前到池上鄉，完成首批15輛營業慢車驗車掛牌作業程序，業者感謝縣府輔導推動，讓旅遊、業者和遊客共創三贏。

池上、關山地區田園風光明媚，許多旅客會租用自行車與三輪以上慢車悠遊田野。然過去慢車營運缺專法保障，一旦騎乘發生意外，往往只能由業者與旅客協商處理，衍生權益爭議。

交通及觀光發展處表示，為推動三輪以上營業慢車合法上路，多次辦理說明會、聽取地方建議，並依《道路交通管理處罰條例》第69條規定，自6月24日起實施「臺東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，要求業者依法規完成驗車、保險，保障遊客安全。

縣府公布管理辦法後，再完成營業用慢車驗車準備、車牌製作，在8月12日到池上鄉對「藍霆自行車出租」，完成15輛驗車合格，成為縣內首家完成登記業者，由縣府交通及觀光發展處長卜敏正親頒首張車牌與登記證。

卜敏正指出，全縣營業用慢車目前約有四百餘輛，未完成檢驗登記車輛若持續營業，可依《道路交通管理處罰條例》裁罰，呼籲業者盡速向指定驗車單位申請檢驗，未來也將於官網公布合格車輛店家名單，方便旅客安心選擇。

另依規定，慢車僅能於指定觀光路線及周邊道路行駛。縣府已公告池上、關山兩鄉合法行駛範圍，提供相關圖資供民眾線上查閱。此制度不僅提升觀光品質，更是保障旅遊安全、促進業者與遊客共贏的重要措施。