討停車費夜劫女鄰居！趁洗澡關燈硬掐乳　還打包她內衣褲

▲彰化男子為了向女鄰居追討停車費持開山刀夜闖猥褻遭重判。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名楊姓男子因與女鄰居發生停車費用喬不攏，竟全副武裝戴口罩戴手套持開山刀潛入對方家中，趁被害人洗澡時關閉所有燈光，待其裸身出浴時壓制襲胸猥褻，還用刀背敲頭導致血流如注。彰化地院審理後，依「攜帶兇器毀越門窗侵入住宅強盜未遂罪」及「攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪」，重判楊男8年5月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，今年3月25日晚間6時許，楊男戴上口罩、手套，手持全長逾30公分的開山刀，從自家2樓窗戶攀爬至鄰居甲女住處。他先將甲女的內衣褲打包藏放，待確認甲女獨自在家洗澡後，竟冷靜地逐一關閉客廳、廚房電燈，最後關掉浴室燈光，迫使全身赤裸的甲女出浴查看。

黑暗中楊男突然從後方壓制女鄰居，右手持刀威脅「要錢」，左手時而摀嘴時而掐脖，更趁機狠抓左胸致外圍撕裂挫傷瘀青。雙方激烈拉扯搶刀過程中，女子頭部遭刀背敲擊，造成3公分撕裂傷，左手手指也多處流血受傷。楊男見其血流不止才罷手，還假意要協助開燈清洗，最後從大門從容離去。

法官審理發現，楊男曾酒駕判處3月徒刑確定，今年1月10日執行完畢出監，本次犯行更同時觸犯「夜間侵入住宅」、「攜帶兇器」、「毀越門窗」等多項加重條件。雖楊男辯稱是為討停車費，但法官根據監視器畫面、驗傷報告等證據，認定其強盜、猥褻犯意明確，更刻意關燈製造被害人恐慌。造成被害人身心嚴重創傷，最終判處8年5月徒刑，並沒收作案用開山刀。