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醋男捅死女友新歡！棉被裹屍「機車遊街」棄溝　續押禁見3月

▲▼ 彰化情殺案，朱姓女子(左)與李姓現任男友(右) 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化情殺案，朱姓女子(左)與李姓現任男友(右) 。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉一名41歲賴姓男子因不滿38歲前朱姓女友與李男同居，今年2月3日涉嫌持刀刺死李男，夥同朱女以棉被裹屍，騎機車載到1.2公里外的大排水溝棄屍，檢方依殺人、遺棄屍體、湮滅證據等罪嫌起訴，今天移審地院，朱女認了幫忙擦拭血跡、賴男對犯行交代不清，有逃亡之虞，法官裁定羈押禁見3月。

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲朱姓女子(左)與李姓現任男友(右)遭到羈押 。（資料圖／記者唐詠絮攝）

案發當時，彰化警方接獲報案後，立即由檢察官指揮員林分局組成專案小組展開調查。2月4日，警方準備逮捕賴男時，他竟逃至廢棄屋內藏匿，甚至跳到屋頂企圖脫逃，最終仍被警方制伏。由於兩人對行兇過程的供詞不一，互相推諉責任，僅承認參與棄屍，檢方認為兩人均涉嫌殺人、遺棄屍體及湮滅刑事證據等罪，向法院聲請羈押獲准。

檢方近日偵查終結，將賴男依殺人、遺棄屍體等罪起訴，朱女則依遺棄屍體、湮滅證據等罪起訴。由於案情重大，全案將交由國民法官參與審理。今日案件移審彰化地院，法院針對兩名被告的羈押必要性進行審理。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲租屋外一道道血痕。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

法官審酌認為，朱女雖坦承犯行，並有起訴書所載事證佐證，但法官認定其涉案嫌疑重大。此外，朱女案發後遭房東拒絕續租，目前居無定所，加上她協助遺棄屍體及擦拭血跡，明顯有湮滅證據的行為，因此認定她有逃亡及勾串滅證之虞，裁定予以羈押。

另外賴男在訊問時雖承認殺人，但對犯案細節的供述與朱女不一致，法官認為有勾串證人之嫌。此外，賴男所涉殺人罪的最輕本刑為10年以上有期徒刑，屬重罪，加上他在警方逮捕時試圖逃逸，甚至爬到屋頂躲避追捕，顯示其有高度逃亡風險。基於此，法院裁定將賴男羈押3個月，並禁止接見通信，以防串供或影響偵查。

隨著兩名被告均遭羈押禁見，全案正式進入司法審理階段。法院也提醒，若被告不服裁定，可於10日內聲請撤銷或變更處分。這起因感情糾紛引發的殘忍命案，因手段兇殘且涉及棄屍滅證，引發社會高度關注，後續國民法官的審理結果將成為焦點。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化檢警前往勘驗。（資料圖／記者唐詠絮攝）

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