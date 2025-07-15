停車糾紛砍到鄰居手殘廢　莽男打親情牌仍要坐牢5年3個月

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子有恐嚇前科，去年8月間他因停車問題與鄰居發生糾紛，一氣之下竟拿鐮刀揮砍，導致鄰居左手受傷，經醫治、復健後，手腕、手指活動度仍為零。雖然黃男聲稱自己「上有老下有小」需要扶養，但彰化地院法官日前審理之後，認為他不符合減刑條件，最終依犯重傷害罪判處有期徒刑5年3個月。

▲黃男僅因停車糾紛，就將鄰居的左手砍成殘廢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男去年8月間因停車問題與鄰居發生爭執，他一氣之下手持鐮刀揮砍，導致鄰居左手遭割傷併三頭肌及肱二頭肌肌肉斷裂，橈神經及肌皮神經斷裂、右上腹部撕裂傷及左肱骨皮質骨折，經住院治療及復健，手腕、手指及大拇指仍無法伸展，活動度為零，達到嚴重減損一肢以上機能的重傷害程度。

然而，事情到此還沒結束，黃男見鄰居受傷並返回屋內，竟追上去用石頭砸破鄰居家的窗戶，接著用鐮刀繼續揮砍鄰居家的紗門、桌子，嚇得鄰居趕忙報警。

黃男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，但他表明自己還有父親、年幼子女需要扶養。對此，檢方認為，黃男過去有恐嚇前科，前案與本案是同性質犯罪，顯然他仍不知悔改，一再因暴力觸法，於是建請法官依累犯加重其刑。

彰化地院法官表示，黃男僅因停車糾紛，就持鐮刀砍傷鄰居，造成鄰居重傷害，不僅嚴重影響社會治安，也增長社會暴戾之氣，他的犯罪目的、行為手段及所生危害程度難認有可堪憫恕之處，因此不予減刑，考量到他犯後態度尚可，但至今仍未賠償鄰居任何損失，最終依犯重傷害罪判處有期徒刑5年3個月，再另依犯毀損他人物品罪判處有期徒刑3個月，僅後者得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。