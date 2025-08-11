　
社會 社會焦點 保障人權

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

司法院認為法官帳號被盜是重大資安危機，要求嚴辦，竟查出是法官謊報。高雄地院法官張浩銘在法官論壇打筆戰後，謊報公務電腦帳號遭盜。（小圖翻攝大仁律師事務所官網）

▲司法院認為法官帳號被盜是重大資安危機，要求嚴辦，竟查出是法官謊報。高雄地院法官張浩銘在法官論壇打筆戰後，謊報公務電腦帳號遭盜。（小圖翻攝大仁律師事務所官網）

圖文／鏡週刊

法官接連出包！繼高等法院法官邱忠義、陳勇松遭本刊踢爆未合法裁定即解除被告電子手鐶，導致重大經濟犯鍾文智在遭判刑定讞當天潛逃，近日高雄新任法官張浩銘竟知法犯法，化名打筆戰卻謊報自己公務電腦帳號密碼被盜。由於事涉司法重大資安危機，司法院立刻緊急調查，竟發現張1人分飾兩角替自己發洗白文，被揭穿後才謊稱是帳號被盜。由於張恐涉誣告重罪，不僅可能因此丟官，恐將面臨牢獄之災。

由律師轉任剛分發至高雄地院法官不到1年的張浩銘，因為申請調派至新北地院遭新北地院否决，心生不滿，在法官論壇發文替自己的調職案洗白，狂批法院及人事單位，沒想到最後脫序演變成謊報風暴，不僅可能因此遭撤職、斷送法官生涯，還面臨7年的誣告重罪。

高雄地院（圖）同意法官張浩銘調職，但新北地院拒收，衍生出盜帳號假案。

▲高雄地院（圖）同意法官張浩銘調職，但新北地院拒收，衍生出盜帳號假案。

本刊調查，張浩銘於5月27日用公務電腦帳號登入法官論壇，化名「不吐不快」，以「特殊調動法官會議的程序是什麼？」為題，發文對否決他調遷案的新北地院大酸特酸，除砲火四射指責新北地院程序比審判還要粗糙，還點名司法院人事處出面回應。

高院法官邱忠義（圖）在鍾文智潛逃案出大包，卻獲法評會輕縱。（東森新聞提供）

▲高院法官邱忠義（圖）在鍾文智潛逃案出大包，卻獲法評會輕縱。（東森新聞提供）

這篇文章在短短一週內即有20多位法官學長姐發文回應，但不僅無人聲援他，還有法官以「大雷包」「看不下去」「過分放大自己」「離職金預備備」「人貴自知」等標題發文，反酸張浩銘「不敬業」「非即戰力」，一分發到高雄就想調回台北，暗酸他不適合到辦案壓力大的北部法院。

高院法官陳勇松（圖）在鍾文智違法裁定案遭罰10月薪水。

▲高院法官陳勇松（圖）在鍾文智違法裁定案遭罰10月薪水。

張浩銘眼看發文取暖不成，反遭學長姐回文嗆聲，在6月4日另化名「我才是甲法院的某法官」，發出近1,700字長文與學長姐打筆戰，不實消息已經影響到他的工作及家庭，又面臨親人離世，更應該出來為名譽澄清，「如果作為一個審判工作的法官，都無法捍衛自己的名譽，如何作為一個人民需要的法官？」但遭查出張浩銘法官1人分飾兩角替自己發洗白文，被揭穿後竟謊稱是帳號被盜。


