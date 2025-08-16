正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

▲正妹到黔靈山風景區遊玩、投餵獼猴，結果慘遭踹下山。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸一名女子日前到貴州貴陽市黔靈山風景區遊玩，因拿著香蕉與野生獼猴互動時，遭猴子撲身並踹飛，失去平衡跌落山谷，所幸僅有腿部骨折。恐怖的經歷讓她不禁勸告「沒事不要耍猴，來貴州第一天就被揍了」。

綜合陸媒報導，女子當時與朋友到貴陽市的黔靈山風景區遊玩，看見獼猴以後，打算用香蕉投餵。怎料剝完香蕉皮，女子點了點獼猴的後背，獼猴轉身以後，竟直接來了個飛踢，朝女子的胸口重重踹去。

女子遭到攻擊，露出了驚嚇的表情，也因此失去平衡向後摔去，因此跌落山谷。後續女子一瘸一拐前往醫院看診，所幸經過檢查以後，僅有腿部骨折，其餘並無大礙。

這次慘痛的經歷全被朋友錄了下來，女子於是將影片發上網，並且留言奉勸遊客，「勸告大家沒事不要耍猴，來貴州第一天就被揍了。」

對此，黔靈山風景管理處的工作人員表示，若是因為主動投餵，導致發生傷害事件，他們不會承擔任何賠償義務。但如果遊客保持安全距離、沒有主動投餵，仍舊遭到獼猴攻擊，他們會進行登記，若是調閱監視器後確認屬實，會支付疫苗費用。