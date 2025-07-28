比中頭獎還難！　陸同名同姓官員蔡光輝同地貪污落馬...還長得很像

▲同名同姓官員蔡光輝雙雙貪腐落馬。（合成圖／記者魏有德製）

記者魏有德／綜合報導

貴州近期先後出現兩名叫「蔡光輝」的官員接連落馬，這兩人同樣來自湖南新化，仕途皆在貴州打拼，不僅名字、籍貫相同，外貌還被形容極為相似，巧合到令人難以置信。據了解，一位蔡光輝是貴定縣政協副主席，另一名蔡光輝前貴州出版集團總經理，兩人皆因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

▲黔南州貴定縣政協黨組成員、副主席蔡光輝。（圖／翻攝微博）

貴州黔南州紀委監委25日消息指，黔南州貴定縣政協黨組成員、副主席蔡光輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黔南州紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資訊顯示，蔡光輝，男，湖南新化人，1975年11月出生，2007年6月入黨，1999年8月參加工作。1999年，蔡光輝從湘潭大學經濟學專業畢業後，任山東小鴨集團銷售經理。2004年，蔡光輝調任貴州省貴定縣招商引資局，此後長期任職貴定縣。

▲前貴州出版集團總經理蔡光輝。（圖／翻攝微博）

巧合的是，就在2025年1月，貴州省也有一名叫蔡光輝的官員被查，即貴州出版集團總經理蔡光輝。這名蔡光輝出生於1974年10月，也是湖南新化人。他早年在貴州省紫雲縣宗地鄉政府工作，後任職羅甸縣報社、羅甸縣委辦公室，2002年任職貴州省統計局，2003年開始任職貴州省紀委辦公廳，歷任秘書處副主任科員，秘書處主任科員，秘書處副處級紀律檢查員、監察員，秘書處副處長等職。

2012年，蔡光輝任貴州省紀委副秘書長，2015年任貴州貴安新區黨工委委員，紀工委書記，2017年任六盤水市委常委、市紀委書記，後同時擔任市監委主任。2020年，蔡光輝任貴州出版集團總經理。

兩名官員同名同姓、籍貫相同，還都在貴州展開仕途，且雙雙落馬，出現如此罕見的「雙胞」式官員貪污案件，不僅驚動當地政界官場，也讓網友驚呼「比中頭獎還難」。