陸五大旅遊平台被約談　警告制止「二選一」等價格亂象

▲大陸官方約談五大旅遊平台。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

為整頓暑期旅遊市場秩序，貴州省市場監管部門近期約談攜程、同程、抖音、美團、飛豬五大旅遊平台，要求嚴格遵守價格與反壟斷相關法律，禁止出現「二選一」、價格欺詐、臨時加價等亂象。官方強調，平台須立即開展自查自糾，違者將依法從嚴處理，並公開曝光典型案例，維護公平有序的旅遊市場環境與消費者權益。

《澎湃新聞》報導，8月5日下午，貴州省市場監督管理局集中約談攜程、同程、抖音、美團、飛豬等五家涉旅平台企業，要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國價格法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等法律法規規章，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。

有關當局在約談會上明確點出多項可能違規行為，包括「二選一」、技術干預商家定價、訂單生效後毀約或加價、哄抬價格等，並要求平台承擔主體責任，防止價格欺詐、價格串通與濫用市場支配地位。同時，市場監管部門將持續關注平台競爭態勢，對整改不到位者從嚴處罰。

為維護暑期「避暑季」旅遊秩序，貴州省旅遊業協會、民宿與餐飲行業商會近日也共同發起倡議，呼籲經營者遵守誠信定價、明碼標價，杜絕「陰陽菜單」與虛假折扣，並提醒消費者在訂房與用餐時仔細查看價格資訊。此前7月31日，貴州省市場監管局已發布《告誡函》，明確違反明碼標價者最高可罰5000元（人民幣，下同），若涉及價格欺詐、哄抬價格或操縱房價，最高可處500萬元罰款。