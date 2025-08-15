童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

▲核三延役公投電視政見發表會第5場今天舉行，邀請和碩聯合科技董事長童子賢與立法委員莊瑞雄出席 。（圖／中選會提供）



記者崔至雲／台北報導

核三延役公投電視政見發表會第5場今（15日）舉行，正方代表人、和碩聯合科技董事長童子賢以發電成本直批，台電領導人如果只顧政治正確，不顧發電成本效率，會繼續給台灣政府帶來十分沉重的財務負擔，也會拖累台灣的經濟建設，跟高科技產業的競爭力。

童子賢拿出表格表示，這是台電公布的發電成本，還有跟外面買入太陽光電、風力發電的成本。左邊標示了「便宜實惠的發電」，箭頭指出核電在2024年每度核電1.42元；右邊標示「昂貴的電力」這是台電向外國本國業者購入風電、太陽光電的的成本。一度風力發電台電買入6.59元，一度太陽光電台電買入4.87元，地熱發電也是一度6.59元。資料顯示，台電購買風力發電一度比核電貴了5.17元，台電購買太陽光電一度比核電貴了3.45元。核能發電經濟實惠，四十年替台灣經濟貢獻良多，我們怎麼忍心污名化核能。

童子賢說，核二、核三在停機之前，一年可以發電300億度以上，替台電一年省下1000億～1500億。一任總統四年下來，可以省4000億到6000億台幣。這筆龐大的錢比一年的國防預算不遑多讓。這筆錢比之前為了提升高等教育品質，所提撥的五年五百億補助多出了10倍。這筆錢也可以補對於台灣很重要醫療健保的財務破洞，醫療健保每年的財務差距大約是三百億、五百億。這樣龐大十分珍貴的錢，讓錯誤的反核政策給浪費掉了。台語說，「不會持家、不會顧家，應該要殺頭（辭職）！」。

童子賢提到，六月份台電股東會，曾董事長宣布台電累積虧損4514億，他猜到今年底應該會累積虧損到4700億台幣。而且他認為台電真正累積的虧損是4700億的兩倍，因為過去幾年中油幫台電承擔了兩千多億的虧損，而過去幾年政府也撥了三千億給台電彌補虧損。如果把這二筆錢加上去，台電的實際虧損已經累積超過8000～9000億。台電的員工工作都很辛苦，財務虧損不是基層幹部與基層員工的錯。這是錯誤能源政策，也是台電領導人常以政治任務優先，缺乏企業效率概念所導致的。

童子賢再說，股東會上曾董事長說，這是俄烏戰爭造成的能源成本的提高，造成台電的虧損，他認為這裡只有一半的事實，但另外一半是推托責任。法國總統馬克宏、德國總理蕭茲抱怨美國在2022年10月，當歐洲面對俄烏戰爭，還有瀕臨於冬天的時候，美國的天然氣廠商包括艾克森美孚石油，他們把賣給法國跟德國天然氣價格提高了四倍。法國總統跟德國總理都抱怨說，趁著俄烏戰爭發災難財，美國天然氣漲價四倍，美國實在不夠朋友。現在的美國川普總統一定很同意這句話，我美國賣能源是趁機漲價優先，誰說做朋友就不能漲價消你一大筆錢。

童子賢回顧過去幾十年的天然氣價格的歷史，只要遇到歐洲冷冬供暖的需求很大，或是遇到天災人禍，天然氣價格就會高漲。俄烏戰爭帶來天然氣漲價早有軌跡可循，並不是單一次事件。真相就是如果研究過天然氣過去幾十年的價格曲線，就知道大量依賴天然氣發電，是有很高的成本風險的。法國在發電的能源佔比上主要仰賴核電，天然氣發電只有5%，德國的天然氣佔比高一點大約13.9%。

童子賢指出，只能說台電特別勇敢，法國只用了5%的天然氣都感覺價格貴得受不了，台灣2024年天然氣發電已經拉高到現在42%的佔比，未來還想要拉高到50%。為什麼做出這麼冒進的能源決策，答案只有一個，那就是是反核。台電領導人如果只顧政治正確，不顧發電成本效率，會繼續給台灣政府十分沉重的財務負擔，也會拖累台灣的經濟建設，跟高科技產業的競爭力。

童子賢接著談核廢、空汙與健康，他邀請大家思考，核廢料收集起來儲藏在小的空間，常常是在核能電廠旁邊，不會去傷害在都市在鄉村正常工作正常生活的人，因為已經搜集且集中管理、隔離開來了。他要說核電對廢棄物的態度，是所有發電能源中，目前對於廢棄物最負責任的一種做法。請問燃煤發電的廢料，你做了最終處置？其實沒有，不但沒有最終處置，連簡單的把它收集起來來暫時存放，你都做不到。

童子賢說，燃煤發電，就是把大氣層當作垃圾場，把所有的廢棄物都往空氣排放，反核人士不敢面對火力發電廢棄物如何搜集如何處理的問題，只會阿Q式的回頭挑剔核廢料。燃燒煤碳、燃燒天然氣，就是最後造成地球暖化的元兇，對人類文明的傷害比核廢料高一百倍一千倍。

童子賢說，看一看空氣污染的健康代價。肺癌、肺腺癌、呼吸器官疾病已經成為連續15年台灣十大死亡原因的第一名，因為這些病，每年超過10,000個人死亡。空氣污染的潛在代價是很大的，不但呼吸器官，其實連心血管、腦部腫瘤也都跟空汙跟PM 2.5氾濫有很大的關係。

最後童子賢強調，看一下國際潮流就可以反映出非核家園，已經是一個落後國際潮流的過時保守思維。2024年，歐盟27個國家一共用了23.6%的核能。在核能+綠能合作的政策之下，歐盟27國維持71%的不排碳發電，相較於台灣廢核之後即將只剩下12.8%的清潔能源，歐盟成就令人尊敬。日本歷經2011年福島地震核災之後，曾經在2015年關閉所有核廠，但接任的日本首相石破茂也宣布，要用最大的限度來使用核能。這就是目前的潮流，台灣不要逆著國際潮流而行，大家一起挺核能。

