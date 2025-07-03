阿嬤家的浴缸做成門簾啦！到 7-11 買台啤集點搶換「限量台味周邊」連外國人都想要

▲夏天喝台啤還能集點換復古周邊！限量門簾、鐵藝掛架一次收藏，讓台味設計延伸到家中每個角落！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

悶熱盛夏來臨，正是運動賽事熱血開打的時刻！每逢這段激情時光，三五好友相約吶喊助威、乾杯同歡，已成為夏季最有溫度的儀式感，而那一口冰涼爽口的啤酒，滑過喉頭的暢快感，無疑是每場賽事的靈魂配角！今年夏天，台灣啤酒再次攜手7-ELEVEN推出全新「台啤集點GO開門見台！」活動，只要購買台啤全系列啤酒，就能集點兌換限量周邊，讓你喝得暢快、看得過癮，還能把最道地的懷舊台味風格直接搬進家裡！

滿滿台味記憶一次濃縮 台啤復古周邊勾起生活共鳴

從老字號酒廠走到國際舞台，台灣菸酒一路陪伴台灣人走過無數熱血時刻，如今不只是運動賽事的最佳助攻夥伴，也成為生活風景的一部分。國人們再熟悉不過的鋁罐設計，不管是享受賽事的乾杯瞬間、巷口熱炒店的搭餐必備，甚至是外國觀光客眼中「最有台灣味」的伴手禮，都在在證明台啤在生活日常的不可取代性。

此次活動的贈品設計，就把這份滿滿的台味記憶一次濃縮，包括已經成為台灣早期街景一部分的鐵窗花、阿嬤家的浴室花磚和台啤最經典的LOGO，一路幫粉絲和收藏家喚起那些熟悉又懷念的生活片段。不論是掛在房間門框上的門簾，還是進門即見的鐵藝掛架，都讓人忍不住多看幾眼、想立刻帶回家收藏！

懷舊設計重現街景日常 門簾與鐵藝勾架注入生活風格

本次最具話題性的「台啤復古門簾」系列，以經典台式住宅元素為設計靈感，分為短版與長版兩款。短版「鐵窗花影」以老屋鐵窗花紋為主題，結合綠色底與金色標誌，呈現復古而不失質感的視覺效果。

長版「浴室花磚」則以馬賽克花磚圖樣結合台啤元素，色彩繽紛，充滿童年記憶中洗澡間的懷舊氣氛。不管是掛在浴室門口、陽台出入口，或是走廊轉角，都能巧妙點亮空間氛圍，讓居家環境多了一份台式老屋的懷舊美感，朋友來訪時更會眼睛一亮，迅速開啟童年話題！

另一項重磅贈品「台啤鐵藝兩用壁掛勾架」，則以黑色霧面鐵藝搭配台啤Logo及經典18天瓶型剪影，呈現出台灣老物與啤酒文化交織的特色意象。掛架除了可以作為牆面裝飾，還有懸掛鑰匙、提袋、外套等功能，兼具美觀與實用性，掛在玄關與客廳牆面作收納，每天「開門見台」都有好心情！

集點換限量贈品 三款懷舊設計吸睛登場

2025/6/25（三）至7/22（二）活動期間內，OPENPOINT會員只要在7-ELEVEN購買台啤全系列品項，包括0.33L／0.5L的金牌啤酒與經典台啤，以及金牌ONE、18天生啤酒、0.5L特釀系列，每購買一罐即可累積1點。

集滿20點可兌換「台啤復古門簾鐵窗花影（短）」，原價399元，限量2,450件。

集滿30點可兌換「台啤復古門簾浴室花磚（長）」，原價499元，限量2,450件。

集滿40點可兌換「台啤鐵藝兩用壁掛勾架」，原價999元，限量4,968件。

今年夏天，不只啤酒要喝得過癮，周邊收藏也要搜集得夠味！台灣啤酒與7-ELEVEN限定的「台啤集點GO開門見台」即日起限時開跑，從經典風味喝到創新特釀，再從居家門簾爽拿到鐵藝掛架，就讓最經典的台啤一手包辦你的暢快體驗與風格日常。無論是運動賽事的激情時刻，還是好友相聚的小酌時光，現在就是最對味的時機，把握機會一次入手人氣啤酒與限量台味好物，讓這個夏天成為值得收藏的美好回憶。