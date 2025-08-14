中國戰機黃岩島攔截菲律賓飛機　兩機僅距61公尺

▲中國戰機攔截一架菲律賓飛機。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓與中國在南海的緊張關係持續升溫。路透報導，一架載有記者、執行空中巡邏任務的菲律賓飛機，在黃岩島上空遭到一架中國戰機攔截，兩機最近時僅相距約61公尺，整個過程持續長達20分鐘。

菲方海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）透露，中國戰機對菲國小型賽斯納飛機進行長達20分鐘的空中攔截行動，期間不斷在其後方、上空及機側飛行。隨機路透社記者親眼目睹這驚險場面，駕駛艙內更清楚聽見海面下方中國軍艦透過無線電強硬要求「立即離開」。

事發當天，美國軍艦濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati）與驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）同時出現在黃岩島附近海域執行自由航行任務。中方軍方隨即聲稱將「未經許可進入海域」的美艦驅離，但華府強調，這些軍艦只是在執行合法的「航行自由」行動。