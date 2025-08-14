　
軍武

艦載機起飛回收無法同步　福建艦甲板布局恐釀調度衝突

▲▼ 三航母時代即將到來！央視披露福建艦最新消息 。（圖／翻攝 央視軍情時間）

▲空中俯瞰福建艦視角，明顯可見斜角甲板的末端深入到主甲板區域。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國官媒正式對外宣告，首艘裝備電磁彈射器的8萬噸航母已進入最後的「攻堅」時刻，但卻在一段展示甲板調度細節的畫面中，意外揭開福建艦存在艦載機回收與起飛無法同步進行的爭議問題，恐怕直接影響作戰效率。

《央視》在專題紀錄影片「攻堅」的報導畫面中顯示，艦載機在降落完成攔阻著艦後，需要穿越一號和二號彈射器區域才能掉頭進入停機區，這樣的甲板設計造成艦載機回收階段必須暫停部分彈射器的使用，導致無法實現「邊回收邊放飛」的起降靈活性。

資料顯示，福建艦的甲板全長約320米，斜角甲板全長約230米，遠超現役遼寧艦和山東艦的205米，這樣的設計雖帶來更長的攔阻距離、增強重型艦載機的降落需求，但明顯斜角甲板的末端深入到主甲板區域，卻讓降落戰機掉頭時必須經過彈射器區域，進而造成起降調度的衝突。

▲▼福建艦進行第8次海試。（圖／翻攝央視）

▲進行第8次海試的福建艦。

大陸軍事自媒體「雲霄武堂」指出，雖然這樣的甲板布局問題造成爭議，但實際上看來像是設計團隊在多重考慮下的戰略選擇。文章分析，福建艦的電磁彈射器是其核心亮點之一，其長度和性能直接決定艦載機的起飛能力，相比縮短彈射器以優化甲板布局，設計團隊顯然更傾向於保留彈射器的原始長度，以支持更重型、更高性能的艦載機。而這種取舍雖然犧牲起降靈活性，但換來更強的單批次艦載機出動能力。

此外，福建艦在建造過程中也肯定經歷多次設計調整，若選擇進一步優化甲板布局，也可考慮將前部升降機後移或重新設計艦艏結構，但此舉卻面臨工期延誤數年的狀況，在交付節點緊迫性的前提下，只能做出權衡取捨。

▼央視在專題紀錄影片「攻堅」中曝光福建艦甲板調度細節畫面。

▲▼央視在專題紀錄影片「攻堅」中曝光福建艦甲板調度細節畫面。（圖／翻攝自央視）

分析最後指出，儘管甲板布局存在爭議，但福建艦的意義遠超技術細節本身，它代表著中國航母發展的重要一步。未來在有更大艦體的支持下，也能實現比美軍10萬噸級尼米茲級核動力航母更強彈射能力，以及甲板起降互不干擾的設計，「福建艦的同時起降難題並非不可克服的短板，而是中國航母發展過程中一次必要的過渡嘗試。」

▼即將上福建艦的殲-15T 。

▲▼ 解放軍殲-15T可跨艦部署 。（圖／翻攝 央視）

