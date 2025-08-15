康橋車隊遭撞！病危學生暖心：「好險是我比較壯」　積極復健

▲康橋國際學校今年4月發生重大車禍，受傷最嚴重的顏溢軒一度休克，昏迷指數僅3分。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

今年4月22日，康橋國際學校秀岡校區舉辦的高二學生「2025築夢康橋壯遊臺灣單車環台」活動發生嚴重車禍。一輛逆向行駛的小客車衝撞車隊，造成多名學生受傷，其中10多名學生輕重傷不一，7人被緊急送醫。

受傷最嚴重的顏溢軒，當時頭部受到撞擊、臉部撕裂、左臂開放性傷口，更危險的是靜脈被割傷導致大量失血。送往急診途中一度休克，昏迷指數僅3分，地方醫院發出病危通知後緊急轉送彰化基督教醫院，之後再轉至台大醫院加護病房，經跨院團隊全力搶救，成功脫離險境。

據《基督教今日報》報導，顏溢軒的父母回憶，接獲消息時正趕往南部，途中接到病危通知，情緒極度煎熬。所幸第一時間救護人員妥善處理，爭取了寶貴的救命時間。

家屬表示，顏溢軒在送醫過程中輸血量高達6000至7000cc，昏迷狀態下仍順利完成轉院。之後住進加護病房長達3週，面臨腎功能受損、腦部缺氧導致視力及認知障礙等多重挑戰，並需長期復健。

出院後，顏溢軒展現高度復原力，從不識字、視線模糊的狀態逐步恢復閱讀能力與站立平衡，雖左手因神經受損仍難以上舉、左臉帶有傷痕，但他始終保持樂觀態度，甚至對父母表示「好險是我比較壯，如果是其他同學可能更嚴重」。

在復健過程中，他不斷挑戰自己，從只能站5秒到能長時間維持，並積極訓練，期望重返西洋擊劍賽場。

康橋國際學校同學在環台騎行期間發起「紫色緞帶行動」，將象徵祝福的緞帶繫在頭盔上，為受傷同學集氣。顏溢軒一家人表示，經過這次重大事故，家人關係更加緊密，也更加重視彼此的陪伴與支持。



