社會 社會焦點 保障人權

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命　國民法官合議庭量刑5年

▲台南地院國民法官審理無照酒駕致死案，將杜建志被判刑5年。（記者林東良攝）

▲台南地院國民法官審理無照酒駕致死案，將杜建志被判刑5年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

曾有3次酒駕被吊銷駕照的男子杜建志，於10年內再犯酒駕，且闖紅燈撞死他人，經台南地院國民法官與職業法官合議庭審理，於14日依「十年內再犯吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具致人於死」罪，判處有期徒刑5年，全案可上訴。

判決資料指出，杜建志前於2018年間，曾因酒駕而觸犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪，經台南地院判刑6月，併科罰金新台幣1萬元，並於2018年5月21日確定。他的小型車普通駕駛執照，也在2019年8月25日吊銷。

2024年2月19日下午，杜建志位於台南市鹽水區某熱炒店內飲用啤酒後，當天下午3時左右從熱炒店外駕駛小客貨車上路，由東往西行經台南市下營區市道174縣內側車道與中正北路的交岔路口時，因飲酒後注意力、判斷力、反應能力及操控能力降低，而於下午4時31分左右，闖紅燈直行通過交岔路口。同一時間，陳姓男子駕駛小貨車，由南往北沿下營區中正北路行經同一交岔路口時，杜建志車子的前車頭撞及陳男的右側車身，導致陳男因受有頸脊膜上出血併脊髓損傷、頸部及左側肋骨骨折、頭部撕裂傷、雙側肺挫傷、急性呼吸衰竭等傷害，送醫6日後仍傷重不治死亡。警方19日當天下午4時50分左右，對杜建志施以吐氣酒精濃度檢測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.77毫克。

國民法官與職業法官合組的合議庭認為，杜建志無照駕駛、三度酒駕前科、闖紅燈、酒測值高且完全肇責，且肇事初期一度推責，屬經常性酒駕、風險極高行為，從重量刑；惟其犯後認罪、已調解賠償485萬元（含強制險200萬元）獲死者家屬諒解，且有穩定工作並履行賠償義務，予以從輕考量。因其到案自首，依刑法第62條減輕刑度，判5年徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新郎交換戒指遭前女友突襲！當場播放墮胎影片　賓客全傻眼
蘿莉塔2歲女腿痛「一走路就跌倒」緊急就醫　原因曝：現在才知道
陸童調車座椅竟「壓死2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元
快訊／大同山登山客觸電引發火燒山　1人燒成焦屍
恐怖山泉水奪命！民眾飲用慘死　衛生局示警

楊柳颱風過境國軍出動450員協助台南防災與災後復原

楊柳颱風遠離台南，市府及各界人力積極投入災後復原工作，除了台電人員第一時間展開搶修復電作業，國軍也投入環境復原與居民協助工作。市長黃偉哲表示，感謝市府團隊與各界人員持續守在第一線，確保救災與災後復原工作即時到位，將颱風對市民的影響降到最低。

台南「勞僱安心計畫」續推移工到宅受訓提升照護品質

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案樓層降低兼顧安全與權益

台南首辦AI機器人暑期營隊黃偉哲與學生現場操控互動超熱絡

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

台南酒駕闖紅燈奪命國民法官合議庭

