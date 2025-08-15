江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

▲江西撫州最強釘子戶，被高速公路環繞的「金溪之眼」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西撫州市「最強釘子戶」，還變成民眾打卡朝聖的知名地標「金溪之眼」近日傳出屋主已搬離。根據多段網路影片顯示，這棟房屋現已人去樓空、雜草叢生、窗戶房門玻璃多處破損未修繕。當地村幹部昨（14）日證實，屋主黃平（化名）一家4月因噪音影響，已在外租房居住，該房日後是否會拆除仍未有定論。

綜合陸媒報導，「金溪之眼」位於金溪縣秀谷鎮豐收村，原為一棟二層樓民宅，因屋主拒絕政府搬遷條件，在長時間協商未果後，當地政府改以兩側繞行的方式修建G206繞城高速公路，使該房被道路環繞，俯瞰宛如鑲嵌在馬路中央的「眼睛」。2025年4月公路通車後，該處被地圖標註為「現代建築」，吸引不少遊客打卡。

屋主黃平曾透露，政府原補償方案為約160萬元人民幣及兩個拆遷指標，但指標需分兩年發放，而他堅持一次領取遭拒，最終未簽協議，不過，他事後坦言後悔。由於該房屋被公路環繞，距離極近且未設隔音板，加上減速帶造成震動與噪音，屋主一家長期居住不堪其擾。

直至今（2025）年5月起，網友發現這棟房屋屋前雜物堆積、後院雜草繁生，無人出入。8月初有民眾以無人機拍攝現況，顯示玻璃多處破損，周邊大貨車頻繁經過，噪音明顯。

黃平家屬先前在社群媒體上回應稱，確已搬到鎮上租屋，至於該屋是否會拆除並不清楚，對此，鎮政府則以不便受訪回應，未透露後續規劃。