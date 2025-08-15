　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

▲江西撫州最強釘子戶，被高速公路環繞的「金溪之眼」。（圖／翻攝極目新聞）

▲江西撫州最強釘子戶，被高速公路環繞的「金溪之眼」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西撫州市「最強釘子戶」，還變成民眾打卡朝聖的知名地標「金溪之眼」近日傳出屋主已搬離。根據多段網路影片顯示，這棟房屋現已人去樓空、雜草叢生、窗戶房門玻璃多處破損未修繕。當地村幹部昨（14）日證實，屋主黃平（化名）一家4月因噪音影響，已在外租房居住，該房日後是否會拆除仍未有定論。

▲江西撫州金溪有一間「最強釘子戶」直插在高速公路中間。（圖／翻攝極目新聞）

綜合陸媒報導，「金溪之眼」位於金溪縣秀谷鎮豐收村，原為一棟二層樓民宅，因屋主拒絕政府搬遷條件，在長時間協商未果後，當地政府改以兩側繞行的方式修建G206繞城高速公路，使該房被道路環繞，俯瞰宛如鑲嵌在馬路中央的「眼睛」。2025年4月公路通車後，該處被地圖標註為「現代建築」，吸引不少遊客打卡。

屋主黃平曾透露，政府原補償方案為約160萬元人民幣及兩個拆遷指標，但指標需分兩年發放，而他堅持一次領取遭拒，最終未簽協議，不過，他事後坦言後悔。由於該房屋被公路環繞，距離極近且未設隔音板，加上減速帶造成震動與噪音，屋主一家長期居住不堪其擾。

▲江西撫州金溪有一間「最強釘子戶」直插在高速公路中間。（圖／翻攝極目新聞）

直至今（2025）年5月起，網友發現這棟房屋屋前雜物堆積、後院雜草繁生，無人出入。8月初有民眾以無人機拍攝現況，顯示玻璃多處破損，周邊大貨車頻繁經過，噪音明顯。

黃平家屬先前在社群媒體上回應稱，確已搬到鎮上租屋，至於該屋是否會拆除並不清楚，對此，鎮政府則以不便受訪回應，未透露後續規劃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關　陸：日方應恪守一個中國原則

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸要告藥局：毀掉2個家庭

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關　陸：日方應恪守一個中國原則

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸要告藥局：毀掉2個家庭

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

大陸熱門新聞

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸告藥局

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母崩潰急送醫

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

中國要求企業避用輝達H20晶片？中方回應

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關 陸：日方應恪守一個中國原則

南早：中國水電站因安全考慮棄用西方晶片

更多熱門

相關新聞

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

隨著農曆6月下旬進入尾聲，民眾為迎接農曆7月中元普渡祭拜，各地貨運需求明顯增加，國道上大型車輛的行駛頻率同步提升。高速公路局也公布小車遇大車3招避險，包括避免行駛於兩輛大型車之間、後方有大型車緊跟可加速拉大車距或變換車道、前方有大車應保持較長車距。

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面 驚險瞬間火花四濺

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面 驚險瞬間火花四濺

75歲阿北換車道「撞大學長」　打橫停路中

75歲阿北換車道「撞大學長」　打橫停路中

羊肉爐變都更孤島被封「先知」　起造人：別在地主傷口灑鹽

羊肉爐變都更孤島被封「先知」　起造人：別在地主傷口灑鹽

關鍵字：

江西撫州金溪之眼釘子戶高速公路

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面