搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人搭乘大眾運輸工具時，最怕遇到旁邊乘客侵犯個人空間。就有女網友14日發文表示，搭客運時，整台車只剩下一個空位，結果一坐才知道為什麼沒人想坐那個位置，只見旁邊的男子雙腿大開，直接跨過中線，快貼在她腿上，「整個過程無法放鬆搭車。」貼文曝光後，不少網友看了照片直呼「好噁」，還有人懷疑對方是故意的。

原PO在Dcard發文「真的很不舒服」，文中表示，當時沒人坐男子旁邊的位置，可那又是客運最後一位，這害她整趟車程無法放鬆，隨時都得小心對方的腿貼過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從文內附上的照片可見，男子將一個塑膠袋掛在前方椅背，雙腿向兩側張開，右腿整個跨過原PO的座位界線，她為了閃避只能縮著身子坐，整趟車程都很緊繃。

留言區掀起熱烈討論，不少人看傻，「腳張那麼開是什麼意思」、「故意的吧」、「好噁心，感覺對方很故意」、「真的讓人不舒服，即使我是男的，也非常不喜歡別人這樣自私。」也有人提供對策，「直接大聲講，讓全車人聽到」、「鞋底面向他，等他自己碰過來髒到就有話說。」

還有網友分享類似經驗，「我坐飛機的時候，真的夠慘痛的，直接在中間被左邊的叔叔U枕+手+腳擠壓，我都變壓縮毛巾了」、「之前看電影時隔壁女生翹腿越界，我也是受不了」、「之前搭高鐵遇到翹腳的人，幾小時的過程很痛苦，旁邊坐沒水準的人真的痛苦。」