生活 生活焦點

髮型師作品超美！他一點IG「卻常遇1狀況」　網爆共鳴：直接淘汰

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲有些店家或髮型師不會寫明價格。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多髮型師會在IG等平台貼出自己的作品，而近日就有網友發文表示，他每次看到好看的作品，就會有點心動，但點進去對方的IG，卻總不見價格，ㄧ定要先加入LINE才可以，價錢到底有什麼好藏的呢？貼文曝光後，引起網友共鳴。

這名網友在Dcard上，以「不太理解的美髮業風氣」為標題發文，提到他在IG上看到好看的作品時，就會想先看一下價格，但每次點進髮型師的IG後，卻未必能看見價目表，甚至還寫明IG不會回覆，必須加LINE問價格。但他坦言，自己實在不是很喜歡加LINE，不然光要比價，就得先加入很多帳號。

對此，原PO實在不解，為什麼髮型師不直接IG上貼出價目表？即便加入了LINE，他也不會因此更想燙頭髮，價格到底有什麼好藏的？

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

貼文曝光後，也有網友表示，「真的，而且按到最後跳出來的價格我都不太能接受，很多都700元起跳，我朋友還都剪1000多元的，而且越來越貴就算了，品質還參差不齊」、「我也超討厭各種加LINE問價的，看到這種店就直接淘汰懶得看了，感覺會抓到一些問了價格之後不敢拒絕的人吧」、「超有同感，加了LINE之後對話讓我很無語」、「真的，明明按價目表問剪髮價格，卻被問要什麼髮型有沒有要護髮之類的，我只是想剪頭髮啊，拜託告訴我洗+剪多少就好」。

另也有網友回應，「有些人會看髮型師的好友人數，因此對他信任度比較高」、「我自己是覺得增加潛在客戶吧，現在各行各業都把自己當店家經營，大多數人懶得刪賴，有活動發個消息就又會讓人想起，如果直接放上價目表，客人看過就離開了，也沒辦法抓住機會，有總比沒有好」。

08/13 全台詐欺最新數據

LINE是台灣最普及的通訊軟體，但群組中的「@All」全員標註功能常被濫用，讓許多用戶抱怨手機頻繁響起通知，即使訊息與自己無關，也必須被迫查看。若不想被這類全員標註打擾，可以透過內建設定將提醒關閉，操作僅需三個步驟。

髮型髮型師價格LINEDcard

